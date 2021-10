Tarquinia, via le deleghe ai lavori pubblici all’assessore Benedetti: la nota di Centini e Catini

Riceviamo dai Consiglieri Comunali Manuel Catini e Arianna Centini e pubblichiamo

L’assessore ai NON Lavori Pubblici Roberto Benedetti oggi è ufficialmente il NON assessore ai Lavori Pubblici. Abbiamo evidenziato per mesi l’inefficienza e l’inadeguatezza dello stesso; dai finanziamenti persi per il Lido a quelli sulle scuole, dal fantomatico polo scolastico ai nostri ragazzi messi nei moduli abitativi nel parcheggio, dal super centro sportivo fino al bando della nettezza urbana arrivato in consiglio comunale con tante, troppe lacune e poche “toppe”.

A riprova delle nostre ragioni oggi arriva il decreto Sindacale n. 71 che revoca all’assessore Benedetti tutte le precedenti deleghe, nominandolo custode (assessore) del Patrimonio e del Demanio Marittimo; un semplice contentino per non essere del tutto defenestrato.

La nostra è stata un’azione attenta e capillare rivolta all’interesse esclusivo dei cittadini che ha convinto indubbiamente tutta la maggioranza sulla scelta adottata; una bocciatura senza se e senza ma al quale sarà difficile dare giustificazioni con inutili attenuanti di dubbia credibilità.

Continueremo il lavoro di opposizione nei confronti di questa amministrazione sempre più lontana dal nostro concetto di amministratori pubblici. Amministrare significa confronti leali ed aperti al dialogo con i cittadini, i privati, la collettività tutta per offrire un buon governo del nostro territorio.