Teatro Bianconi 2025/2026, presentata la nuova stagione: 12 spettacoli in doppia serata

È stata ufficialmente presentata la stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Bianconi di Carbognano. Il nuovo cartellone, composto da dodici spettacoli, prosegue la formula del doppio appuntamento settimanale, il sabato e la domenica pomeriggio, che già nella passata edizione ha registrato il tutto esaurito in quasi tutte le date. La nuova stagione sarà dedicata al tema dell’amore in tutte le sue sfaccettature, portando sul palco interpreti di primo piano della commedia italiana contemporanea, con una selezione di titoli che comprende debutti stagionali, una prima nazionale e numerosi ritorni apprezzati dal pubblico.

Un cartellone variegato tra commedie, classici e nuove produzioni

L’apertura della stagione è in programma per il 18 e 19 ottobre con La matematica dell’amore, interpretato da Edy Angelillo e Michele La Ginestra. A seguire, l’1 e 2 novembre, torna Ti amo o qualcosa del genere con Tiziana Foschi, Milena Miconi, Samuel Pedron e Diego Ruiz. Il cartellone proseguirà con Uomini stregati dalla luna (15 e 16 novembre), Per futili motivi (29 e 30 novembre), L’amore ci vede doppio (13 e 14 dicembre), Allegri chirurghi (10 e 11 gennaio), Quasi quasi ci ripenso (24 e 25 gennaio), 24 ore (7 e 8 febbraio) e con la prima nazionale de Le ragazze son tornate (28 febbraio e 1 marzo), con Fioretta Mari, Clorinne Clery e Fiordaliso. A chiudere la stagione saranno Gli Internettuali (14 e 15 marzo), Rimetti a posto la stanza (28 e 29 marzo) e Questa è vita (11 e 12 aprile), nuovo spettacolo di Michele La Ginestra.

Abbonamenti, prezzi e informazioni di contatto

La direzione artistica sottolinea la volontà di mantenere inalterati i prezzi di biglietti e abbonamenti, fermi da oltre sette anni, con formule pensate per tutte le esigenze. Il Teatro Bianconi conferma così la propria vocazione all’accessibilità culturale, anche grazie a uno sforzo organizzativo e logistico che ha permesso la realizzazione di una stagione di livello, con produzioni selezionate tra centinaia di proposte. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.teatrobianconi.it, la pagina Facebook del Teatro oppure contattare il numero 340 104 50 98.