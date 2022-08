Tra i rami dell’arte, a Tarquinia apertura straordinaria notturna di Santa Maria in Castello

Riceviamo dal Duomo di Tarquinia e pubblichiamo

In occasione della rassegna “Tra i rami dell’arte” in programma presso il parco “Felice De Sanctis” nelle sere del 12, 13 e 14 agosto prossimi e ormai celebre appuntamento dell’estate tarquiniese, la Chiesa di Santa Maria in Castello resterà quest’anno eccezionalmente aperta dalle ore 21 a mezzanotte. I visitatori che si recheranno al meraviglioso giardino sede della mostra troveranno il tempio aperto e illuminato, e potranno godere della impareggiabile vista sulla valle del Marta affacciandosi alla terrazza del fronte settentrionale, a picco sul parco stesso. Sarà inoltre presente il personale per chi desidera fruire di una visita guidata al monumento più superbo dell’architettura di Tarquinia, che ha festeggiato nel 2021 i novecento anni dalla fondazione. L’iniziativa è resa possibile dall’Ufficio dei Beni Culturali della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia.