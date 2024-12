Tra musica, spettacoli e tradizioni: a Bolsena apre la casa di Babbo Natale

L’atmosfera natalizia è pronta a scaldare anche le sponde del lago: dal 14 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, a Bolsena, apre le porte la casa di Babbo Natale, allestita al civico 6 di via delle Piagge con il sostegno dell’Amministrazione comunale: uno spazio dove grandi e piccoli potranno incontrare Babbo Natale, partecipare a attività creative e godere di spettacoli, musica e giochi popolari.

Appuntamenti per grandi e piccoli

Il programma include numerosi eventi per bambini. Nei giorni di apertura, il 14 e 15 dicembre, alle 16 e 30, si terranno letture animate curate dall’asilo nido “L’isola che non c’è” e dal centro culturale “L’albero delle mele”. Il 21 dicembre, alla stessa ora, Fabio D’Amanzio presenterà un recital dedicato ai più piccoli, mentre il 22 dicembre, alle 17, piazza San Rocco ospiterà la suggestiva “grande nevicata”. Ma l’attività non si ferma con il Natale: il 28 dicembre, dalle 15 alle 19, si potrà assistere allo spettacolo degli Sbandieratori e Musica Città di Bolsena e ai giochi a ritmo di musica con Dj Pax. Il 29 dicembre, alle 15:30, sarà la volta dei giochi della tradizione popolare, mentre il 30 e 31 dicembre piazza San Rocco si trasformerà in un villaggio degli elfi, tra laboratori, giocoleria, baby dance e face painting.

Tra Befana e tradizioni popolari

Il 2025 inizierà con l’anticipo della Befana, che arriverà il 4 gennaio, alle 15, accompagnata da supereroi e streghette per distribuire dolci e caramelle ai bambini. Il 6 gennaio sarà invece dedicato ai canti popolari sull’Epifania, interpretati dalla cantante e attrice Simonetta Chiaretti. La casa di Babbo Natale resterà aperta il 14, 15, 21, 22, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre e il 4 e 6 gennaio, dalle 16 alle 19,30.