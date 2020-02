Trail degli Etruschi: anche alcuni tarquiniesi a podio sui percorsi della Turchina

Riceviamo e pubblichiamo

Atleti tarquiniesi in mostra nella seconda edizione del Trail degli Etruschi, disputatosi domenica 23 febbraio sullo splendido percorso della Turchina. Giuseppe Cognata, che corre per la Polisportiva Montalto, ma è da anni residente a Tarquinia, si è imposto come primo nella categoria “E” (uomini, 45-49 anni) e piazzato sesto assoluto, chiudendo i 12,3 km di sterrato e dislivelli con il tempo di 50’42”.

A podio di categoria anche il “vecchio leone” Luciano Cesarini, per gli

Etruschi Runners, che si è piazzato terzo nella “I” (uomini, 65-69 anni). Quarti posti nelle rispettive categorie invece per due volti nuovi, giunti da poco nel mondo del running amatoriale: Anna Lisa Bonfranceschi, della Polisportiva Montalto, nella “N” (donne, 35-44) e Alessandro Dinelli, per gli Etruschi Runners, nella “D” (uomini, 40-44). Quinto infine nella categoria “B” (uomini, 30-34 anni) Francesco Primerano, calabrese di nascita ma tarquiniese di adozione avendo sposato un’etrusca.

Ma il maggiore successo le due società coorganizzatrici lo hanno ottenuto nel gradimento da parte degli oltre 200 partecipanti, fra competitiva e non competitiva, che hanno affollato le macchie tra Tarquinia e Monte Romano, apprezzando la bellezza dei luoghi e la perfetta organizzazione dell’evento sportivo. Un sodalizio, quello fra Etruschi Runners e Polisportiva Montalto, giunto al secondo anno di collaborazione, che sta portando risultati molto proficui nel far conoscere e amare il nostro territorio a tanti sportivi che vi giungono da altre province e regioni, attratti da queste belle manifestazioni.