Trasporti nella Tuscia, Forza Italia: “Pronto documento per trovare soluzioni condivise”

Riceviamo da Forza Italia Viterbo e pubblichiamo

“La situazione del trasporto pubblico in provincia di Viterbo merita una attenta valutazione e la ricerca di soluzioni immediate e condivise per le quali non si può più attendere”. Così in una nota il coordinamento provinciale di Forza Italia guidato da Alessandro Romoli a seguito dei disagi che in questi giorni hanno affrontato i cittadini, soprattutto nel nord della Tuscia, dovuti ad alcuni disservizi Cotral.”In questo senso – prosegue la nota – abbiamo sostenuto l’iniziativa voluta dai sindaci Giuseppe Ciucci e Stefano Bigiotti e dagli amministratori di Forza Italia di redigere un documento unitario da sottoporre ai vertici dell’azienda nel corso dell’incontro che dovrebbe tenersi domani presso la Prefettura di Viterbo. Iniziativa che vuole evitare un inutile ‘muro contro muro’ e focalizzarsi sulle problematiche cercando, attraverso una collaborazione effettiva tra azienda e territorio, di restituire un servizio adeguato che possa da un lato soddisfare le necessità del Cotral ma che dall’altro non incida negativamente sulla vita dei cittadini, in particolare pendolari e studenti, per i quali questo servizio è fondamentale. Naturalmente ci auguriamo di trovare, parte dei vertici Cotral, la stessa disponibilità”.