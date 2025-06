Trevinano, torna “Teatro sull’Uscio” con “Il prurito delle donne” il 28 e 29 giugno: spettacolo gratuito tra comicità e rigenerazione culturale

Sabato 28 e domenica 29 giugno 2025, alle ore 19, il borgo di Trevinano ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Teatro sull’Uscio”, promossa dal Comune di Acquapendente con la direzione artistica di Sandro Nardi per il Teatro Boni. Il progetto si inserisce nella programmazione culturale di Trevinano Ri-Wind, piano finanziato con fondi PNRR e volto alla rigenerazione culturale, sociale ed economica della frazione. In scena lo spettacolo “Il prurito delle donne”, una farsa teatrale corale ambientata in un piccolo villaggio femminile, dove il quotidiano si intreccia con tensioni relazionali e ironia tagliente.

Uno spettacolo corale tra comicità e drammaturgia originale

Scritto con voce collettiva e incentrato sulla figura della Calzolaia, il testo esplora il confronto tra identità e ruoli femminili in un contesto di dinamiche sociali complesse. La regia di Sandro Nardi porta in scena una narrazione dal ritmo brillante, con uno stile che valorizza il corpo, la coralità e il contesto. Il cast comprende Andrea Massella, Enrico Squarcia, Francesca Araceli, Gilda Monelli, Laura Rossini, Luisa Curti, Olga Romanova, Serena Bacci e Valeriano Brozzoli, con accompagnamento musicale dal vivo a cura del fisarmonicista “Fisandro”. I costumi sono realizzati da Fabrizio Rivelli con sartoria di Rita Perelli, mentre i mascheroni sono opera di Anna Pichi.

Cultura e rigenerazione nel cuore della Tuscia

Lo spettacolo si inserisce in un progetto più ampio che unisce cultura, turismo lento e promozione del patrimonio locale. Trevinano Ri-Wind punta a valorizzare il borgo attraverso eventi artistici e residenze creative, in un’ottica di sviluppo sostenibile e partecipato. “Il prurito delle donne” sarà a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 334 1615504 (posti limitati). Al termine della rappresentazione sarà possibile partecipare a una cena conviviale con la compagnia teatrale.