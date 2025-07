Tuscania, nasce “Il Villaggio della Speranza”: due giorni di musica, preghiera e condivisione il 13 e 14 settembre 2025

Riceviamo e pubblichiamo

Quest’anno nasce a Tuscania un evento nuovo, tanto semplice quanto originale: “Il Villaggio della Speranza”. Solidalia onlus e la Comunità Parrocchiale, con il Patrocinio del Comune di Tuscania, promuovono il 13 ed il 14 Settembre 2025 una due giorni all’aperto, nel centro storico dell’affascinante cittadina medievale, presso il Parco Umberto II e in occasione dell’anno del Giubileo della Speranza, una Cittadella Viva dello Spirito Santo.

Sarà un evento che avrà al centro una tenda con esposto il Santissimo Sacramento per l’adorazione anche notturna dell’Ostia, il pane consacrato, per i cattolici il corpo di Gesù Cristo.

Oltre a proporre la Santa Messa in ciascuno dei due giorni, sarà possibile confessarsi, ma anche immergersi nella musica cristiana attraverso proposte dalle corali disponibili e cantanti dello stivale nazionale che si danno appuntamento a settembre proprio a Tuscania.

Un evento per tutti, non solo per i cattolici di oggi i quali avranno senz’altro una nuova occasione per incontrarsi, collaborare, conoscersi ed apprezzarsi, ma per chiunque cerca qualcosa di grande per la propria vita.

Il Villaggio della Speranza è un posto dove si trovano sorrisi, musica cristiana, cultura, preghiera, pane, sale e olio.

Il pane, il sale e l’olio, gratuitamente come l’ingresso per tutti, sarà una proposta francescana basica che si discosta da quanto, tanto, comunque offre il territorio limitrofo in termini di scelte culinarie grazie ai numerosi esercizi commerciali della Tuscia viterbese.

Un’esperienza nuova per tutti, per darsi la mano, per abbracciarsi, per partecipare ad un convegno culturale proprio sul tema de “La musica Cristiana come strumento di evangelizzazione; protagonisti ed ospiti verranno mano scoperti nel corso dei prossimi mesi e che incontreremo nella Cittadella, dalle 16,00 di sabato alle 19,30 di Domenica… Vi aspettiamo nel fine settimana di metà Settembre a Tuscania … à arrivato il momento di pensare alle scelte importanti della propria vita.