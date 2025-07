Tuscia Film Fest 2025 a Viterbo: ospiti, programma completo e novità musicali

Torna a Viterbo il Tuscia Film Fest, che per la sua ventiduesima edizione propone un programma ricco di appuntamenti dall’11 al 18 luglio nell’arena allestita in piazza San Lorenzo, davanti al Palazzo dei Papi. Il cartellone prevede otto serate con proiezioni e incontri con attori, registi e professionisti del cinema italiano, durante le quali saranno assegnati i premi Pipolo Tuscia Cinema, I mestieri del cinema e Tuscia Terra di Cinema. Tra gli ospiti attesi: Alissa Jung, Luca Marinelli, Fabio Grassadonia, Antonio Piazza, Marco Marzocca, Pasquale “Lillo” Petrolo, Edoardo Leo, Roberto Andò, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Gabriele Mainetti, Giorgio Montanini e Loredana Buscemi.

Si parte venerdì 11 luglio con Alissa Jung e Luca Marinelli, che presenteranno “Paternal Leave”; l’attrice riceverà il premio Pipolo Tuscia Cinema. Il 12 luglio spazio a “Iddu – L’ultimo Padrino” con i registi Grassadonia e Piazza, mentre il 13 luglio saranno protagonisti Marco Marzocca e “Lillo” Petrolo, seguiti dalla proiezione di “Cortina Express”. Lunedì 14 luglio Edoardo Leo tornerà al festival per accompagnare “FolleMente” e ricevere il premio Tuscia Terra di Cinema. Il giorno successivo sarà la volta di Roberto Andò, Salvo Ficarra e Valentino Picone con “L’Abbaglio”. Mercoledì 16 luglio Gabriele Mainetti presenterà “La Città Proibita”, mentre giovedì 17 Giorgio Montanini introdurrà “Nonostante”. La serata finale del 18 luglio vedrà la proiezione di “Fuori” di Mario Martone, con la partecipazione della costumista Loredana Buscemi, premiata per I Mestieri del cinema.

Eventi collaterali, premi e inclusività

La ventiduesima edizione del Tuscia Film Fest prevede anche eventi collaterali. Sabato 19 luglio, grazie alla collaborazione con Tuscia in Jazz for SLA, il giardino dell’ex chiesa di Santa Croce a Tuscania ospiterà il concerto “Cinema Italia” con Rosario Giuliani e Luciano Biondini: un omaggio a Ennio Morricone e Nino Rota. L’ingresso è libero con offerte facoltative a favore della ricerca sulla SLA. Durante le serate in piazza San Lorenzo sarà presentata la prima edizione del Premio “Mattia Torre”, rivolto a giovani autori di monologhi e atti comici, le cui finali si svolgeranno il 3 e 4 ottobre al Teatro dell’Unione di Viterbo.

Il festival garantirà anche l’accessibilità ai contenuti con audiodescrizioni per non vedenti e sottotitoli per non udenti, disponibili per sette degli otto film in programma grazie alla piattaforma MovieReading. Inoltre, ogni sera sarà presente il Mercatino dei Ragazzi, promosso con Viterbo con Amore: il ricavato sarà devoluto all’Emporio equo e solidale “Alfio Pannega”.

Organizzazione, biglietti e prevendite

Il Tuscia Film Fest è promosso dall’Associazione Cineclub del Genio, che cura anche l’Italian Film Festival Berlin e il Premio “Mattia Torre”. Tra i partner della manifestazione figurano il MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, la Fondazione Roma Lazio Film Commission, la Regione Lazio, il Comune di Viterbo, la Fondazione Carivit, ANCE Viterbo, Confartigianato Imprese Viterbo e il Sacro Bosco di Bomarzo.

I biglietti per le serate in piazza San Lorenzo sono già disponibili online sul sito ufficiale del festival e presso il Museo Colle del Duomo e il Museo dei Portici a Viterbo. Per maggiori informazioni sul programma e per partecipare al Premio Mattia Torre è possibile consultare il sito www.tusciafilmfest.com.