Tuscia Football Night 2k25 a Tuscania: allenamento serale per giovani calciatori e portieri

Un campo illuminato, cento sorrisi accesi e una sola parola d’ordine: calcio. La Tuscia Football Night 2k25, andata in scena giovedì scorso al Campo Maccarri di Tuscania, si è confermata un appuntamento di grande valore sportivo e umano. Portieri e calciatori – rispettivamente della Tuscia Goalkeeper Academy e della Tuscia Football Academy – hanno dato vita a una serata intensa, fatta di allenamenti, emozioni e condivisione, sotto la guida attenta dei tecnici e lo sguardo entusiasta delle famiglie.

A guidare la serata, i due direttori tecnici, Tiziano Paracucchi e Gigi Tizi, che hanno sottolineato l’ottima riuscita dell’iniziativa.

“Una delle serate più belle da quando è nata la Tuscia Goalkeeper Academy– ha dichiarato Paracucchi – sia per la qualità dell’impianto che per il numero di partecipanti. Speriamo di ripeterla presto, con gli stessi numeri e la stessa qualità”.

Un entusiasmo condiviso anche da Gigi Tizi, che ha evidenziato il valore del territorio e la risposta dei giovani: “È la prima volta che proponiamo una notturna congiunta tra Tuscia Goalkeeper Academy e Tuscia Football Academy, ed è stata una scommessa vinta. Tanti ragazzi da Tuscania, ma anche da Soriano, Civita Castellana, Civitavecchia, Pescia, Viterbo, Tarquinia, Montalto… Siamo riusciti a coinvolgere un’intera area e quello che abbiamo visto in campo – attenzione, voglia di migliorare, divertimento – è il segnale più bello”.

Un ringraziamento speciale è andato anche alla Fulgur Tuscania e all’Amministrazione Comunale, che hanno messo a disposizione l’impianto rinnovato, rivelatosi cornice ideale per l’evento. Presente all’iniziativa anche il vicesindaco con delega allo sport di Tuscania, Leopoldo Liberati, che ha portato i saluti dell’Amministrazione e manifestato apprezzamento per il valore formativo dell’iniziativa.

La serata non è stata solo un momento di sport, ma anche il trampolino verso i prossimi appuntamenti: a luglio prenderà il via il Summer Camp, con un doppio binario di formazione – portieri e calciatori – tra Blera e Villa San Giovanni in Tuscia. Nuove sessioni notturne sono già previste per la fine di luglio e il periodo post-ferragosto, insieme alla Pre-Season 2k25, che faranno da preludio a una stagione sportiva 2025/26 già ricca di novità entusiasmanti.

