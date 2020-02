“Tutti i sapori del Noir”: stasera a Tarquinia la presentazione dell’antologia

“Tutti i sapori del Noir”: si terrà oggi pomeriggio, 7 febbraio, alle ore 16, presso il salone delle feste di Palazzo Bruschi, in via Umberto I, a Tarquinia, la presentazione della terza antologia di racconti in memoria di Marco Frilli con opere di Maria Bellucci, Federica Marchetti e Luana Troncanelli.

Edito da Fratelli Frilli Editori, il volume è a cura di Armando d’Amaro con una prefazione di Maurizio De Giovanni. La presentazione sarà una chiacchierata con le scrittrici, una sorta di percorso attraverso la loro scrittura e le loro personalità. L’antologia nasce con l’idea di ricordare, attraverso racconti di genere noir e giallo, il fondatore della casa editrice Marco Frilli, che appare in ogni racconto.