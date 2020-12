Tutto sull’e-commerce: giovedì 17 dicembre webinar gratuito di CNA Sostenibile

Riceviamo da CNA Viterbo e pubblichiamo

Tutto quello che c’è da sapere sull’e-commerce e sulle piattaforme di vendita online. L’occasione per una panoramica sulle “nuove vie dello shopping” è offerta dal webinar organizzato da CNA Sostenibile insieme con la CNA di Viterbo e Civitavecchia.

Appuntamento su Zoom giovedì 17 dicembre, alle ore 15. Davide De Lucis, esperto di digital marketing e CEO di Whead, introdurrà l’incontro e risponderà ai quesiti che saranno posti.

Questo evento informativo e formativo è mirato alle micro e piccole imprese della produzione e del commercio che si stanno equipaggiando, o intendono equipaggiarsi, con un canale e-commerce sia per sfruttarne le opportunità nel periodo di emergenza sia per prepararsi allo scenario post-Covid.

CNA ricorda che per le imprese della provincia di Roma è aperto, fino al 31 dicembre 2020, il bando Innovazione Digitale della Camera di Commercio di Roma, che prevede contributi a fondo perduto fino a 10mila euro per l’introduzione di tecnologie, compresi i sistemi di e-commerce e di pagamento mobile e/o via Internet (info e assistenza: CNA, allo 0761.2291). Mentre per la provincia di Viterbo occorre attendere il nuovo avviso dell’Ente camerale a sostegno della digitalizzazione. La partecipazione al webinar è gratuita. Per ricevere il link, basta registrarsi sul sito www.cnaviterbocivitavecchia.it.