Un capriolo in centro a Tarquinia? Da ieri sera un video accende la curiosità dei cittadini

Un capriolo in centro a Tarquinia? Pare di sì, stando a un video che sta circolando da ieri sera sui social che ritrae l’animale, un po’ spaesato, appena fuori dal centro storico cittadino, in via Bruschi Falgari.

Un video di qualche secondo subito circolato su gruppi WhatsApp e social, sollevando la curiosità di molti: anche se mancano riferimenti temporali, parrebbe essere di ieri sera attorno alle 10.

AGGIORNAMENTO

Continuano ad arrivare video della presenza del capriolo per le strade di Tarquinia. Questa mattina era ancora, spaventato e confuso, in zona ospedale: ecco alcuni screen di un video che lo ritrae. Per aiutarlo sarebbero state allertate le forze dell’ordine e in particolare i Carabinieri forestali.