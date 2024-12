Un ricco cartellone per il Natale ad Acquapendente, Torre Alfina e Trevinano

“Natale ad Acquapendente”: la città acquesiana è pronta a inaugurare un programma natalizio che, grazie alla collaborazione tra Comune e associazioni locali, offrirà una varietà di eventi all’insegna di musica, cultura, tradizioni e divertimento. Eventi in programma sia nel centro cittadino che nelle frazioni di Torre Alfina e Trevinano.

Il programma nel capoluogo

Ad Acquapendente si inizia domenica 8 dicembre alle 15 in Piazza Girolamo Fabrizio, pronta a ospitare i mercatini dell’artigianato artistico e delle strenne, la casetta di Babbo Natale e il villaggio con giochi e allestimenti per bambini. Con l’imbrunire, alle 17 e 30, l’accensione dell’albero di Natale sarà accompagnata dalla banda musicale Aria di Festa.

Mercoledì 11 dicembre alle 17 e 30 la Biblioteca Comunale ospita un laboratorio creativo di Natale per bambini dai 5 ai 10 anni: la partecipazione è gratuita, ma su prenotazione al numero 375 670 27 36.

Domenica 15 dicembre, dalle 15, a Piazza Girolamo Fabrizio sfilerà la Street Band dei Babbi Natale e si terranno la premiazione del concorso natalizio organizzato dal Consiglio dei Giovani e lo spettacolo degli artisti di strada, per poi chiudere il pomeriggio con l’arrivo di Babbo Natale, accompagnato da Babbo Bud in collaborazione con il Regno di Babbo Natale. Infine, alle 17, in Via Marconi, si terrà la sfilata di Natale curata dall’associazione commercianti Aquesio al Centro.

Martedì 17 dicembre alle 17 e 30, saranno gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Omnicomprensivo Leonardo da Vinci a presentare i loro canti natalizi sempre in Piazza Girolamo Fabrizio, quindi sabato 21 dicembre, alle 17, la Sala Bigerna ospiterà la tombola per bambini organizzata dal Comitato di Sant’Ermete e alle 21 e 30 al Teatro Boni si terrà il concerto di Natale della banda musicale e della banda junior. Ancora musica domenica 22 dicembre alle 21, con i canti natalizi nella Chiesa di San Francesco dei bambini e ragazzi del catechismo della Parrocchia del Santo Sepolcro.

Per Santo Stefano, il 26 dicembre, il Teatro Boni ospiterà alle ore 17 e 30 il concerto di Natale della Scuola Comunale di Musica, quindi sabato 28 e domenica 29 dicembre, sempre alle 17 e 30, lo spettacolo I sogni sono desideri a cura del Gruppo Giovani Giubileo.

Martedì 31 dicembre, il Teatro Boni accoglierà la cena di Capodanno e uno spettacolo del duo comico Lucchettino, mentre per salutare l’anno ci si riunirà dalle ore 23 in Piazza Girolamo Fabrizio con il Capodanno in piazza organizzato dalla Pro Loco di Acquapendente.

Appuntamenti di fine festività con il concerto dell’Epifania con Lily and the Dreamers,sabato 4 gennaio, alle 18 e 30, presso la Chiesa di San Francesco: ad organizzarlo i Cavalieri di Sant’Ermete. Lunedì 6 gennaio alle 17 la discesa della Befana dal Palazzo Comunale in Piazza Girolamo Fabrizio, seguita dall’estrazione della sottoscrizione di Natale.

Le iniziative nelle frazioni

A Torre Alfina, il programma prevede tre appuntamenti: domenica 8 dicembre, dalle ore 15, la Festa di Natale in Piazzale Sant’Angelo con mercatino, casetta di Babbo Natale, accensione dell’albero, merenda dolce e musica natalizia; il 26 dicembre la tombolata di Santo Stefano e il 4 gennaio la tombolata pre-Epifania: entrambe questi due ultimi appuntamenti si terranno alle 21 presso i locali dell’ex Agraria e saranno accompagnati da un piccolo rinfresco.

A Trevinano, domenica 8 dicembre, alle 18, l’accensione dell’albero di Natale in Piazza della Repubblica, mentre lunedì 23 dicembre, alle 17, la chiesa parrocchiale ospiterà il Presepe vivente realizzato dai bambini e dai ragazzi del paese. Gli eventi nelle frazioni sono curati dalle rispettive Pro Loco.