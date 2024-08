Un viaggio nel tempo attraverso la moda degli occhiali: da Foto Ottica Valerioti torna l’esposizione vintage

Dal 17 al 31 agosto, Tarquinia offre l’occasione di fare un salto indietro nel tempo con l’esposizione vintage presso Foto Ottica Valerioti, lungo Corso Vittorio Emanuele. La mostra è una vera e propria celebrazione della storia dell’occhialeria, con una collezione straordinaria di occhiali vintage provenienti dai brand più iconici che hanno segnato il panorama della moda dagli anni ’60 ai ’90. Tra i pezzi esposti, si troveranno vere e proprie opere d’arte della manifattura, affiancate dall’ampia offerta moderna del negozio.

Brand prestigiosi e occhiali unici

Antonietta Valerioti, titolare del negozio, spiega che per l’evento sarà allestita una vetrina interna con cassettiere e couvettes contenenti oltre 500 occhiali, accuratamente selezionati per garantire la massima qualità e originalità. I visitatori potranno ammirare e acquistare modelli storici di marchi come Gucci, Fendi, Gianni Versace, Ray-Ban, Porsche Carrera, Silhouette, Kenzo, Giorgio Armani, Ted Lapidus, Jean Paul Gaultier, Cazal e molti altri. Ogni pezzo è nuovo e alcuni hanno un valore significativo nel mondo del collezionismo, rendendo questa esposizione imperdibile per appassionati e collezionisti.

Un evento da non perdere

L’esposizione di occhiali vintage si inserisce perfettamente nel ricco calendario estivo di Tarquinia, aggiungendo una nota di fascino retrò durante il periodo del DiVino Etrusco. Oltre alla possibilità di scoprire e acquistare pezzi unici, i visitatori potranno approfittare di sconti su brand moderni e attuali, rendendo l’evento un’occasione imperdibile per chi desidera aggiungere un tocco di storia e stile al proprio look. Non perdete l’opportunità di regalarvi un pezzo di storia della moda, con la garanzia di qualità e autenticità che solo Foto Ottica Valerioti può offrire.