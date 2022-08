Una bici da Formula 1 per Tiziano: Dallara e Pharmanutra assieme per dare a Monti un handbike di ultima generazione

“Ora manca un gradino in più per la competitività ai massimi livelli nazionali e internazionali, magari aiutato da un mezzo più performante”: appena tre settimane fa, il 14 luglio 2022, Tiziano Monti concludeva una determinatissima intervista con lextra.news con l’auspicio di poter contare, in futuro, su una bici più tecnologica per cimentarsi davvero alla pari con i migliori esponenti dell’handbike.

Ora arriva la notizia che ha i caratteri della straordinarietà, sia per il contenuto che per la storia che c’è dietro: come annunciato dai canali ufficiali di Obiettivo3, Dallara, storica azienda italiana costruttrice di automobili da competizione, e Pharmanutra, azienda leader nella produzione e commercializzazione di complementi nutrizionali e dispositivi medici innovativi, collaboreranno per mettere a disposizione di Tiziano la miglior handbike possibile.

Un mezzo che, in qualche modo, rappresenta un’eredità verso Tiziano da parte del campione e dell’uomo che più lo ha ispirato: Alex Zanardi. Il pluricampione olimpico ed ex campione di automobilismo incontrò, per caso, Tiziano a Budrio e lo invitò a correre per la sua squadra e a cimentarsi sull’handbike: fu la molla decisiva per Tiziano, che sui pedali ha spinto da allora non solo con le mani e le braccia, ma con la determinazione di chi vuole riprendersi tutto ciò che la vita ha provato a togliergli, dimostrando a se stesso e a tutti che nessun obiettivo è precluso a nessuno.

“Lo scorso aprile – spiega Obiettivo3 – Tiziano è stato in visita a Dallara, dove ha provato la scocca progettata e realizzata su misura per Zanardi in vista delle Paralimpiadi di Tokyo. Dopo che i tecnici hanno valutato le modifiche per adattare perfettamente la scocca alla fisionomia di Tiziano, è cominciato uno studio di rinforzo nei punti di maggior sollecitazione, considerando la nuova missione tecnica e le differenze dei due atleti. Lo studio è terminato da poco e sarà seguito dalla costruzione di una forcella su misura e dai test nella galleria del vento. Con questo progetto Dallara conferma la volontà di seguire da vicino anche il mondo dello sport paralimpico, che ha già avuto modo di abbracciare con la realizzazione della Z-Bike. Il progetto, oltre che da Dallara, è sostenuto anche da Pharmanutra, l’azienda che da quattro anni supporta Obiettivo3 con il marchio Cetilar”.

Insomma, la casa automobilistica che seguì il suo pilota campione anche dopo l’incidente, mettendogli a disposizione il mezzo con cui ha stupito il mondo dello sport, ora riparte da quella bici per adattarla a Tiziano, in una storia che, a raccontarla e sentirla raccontare, mescola brividi di emozione e felicità. E che segna un passo importante nella corsa, reale e metaforica, di Tiziano verso Parigi 2024!