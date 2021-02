“Viaggiando in Italia”: il 2 marzo la trasmissione di RadioRai parlerà di Tarquinia

(f.e.) “Viaggiando in Italia”, l’ottava puntata del programma radiofonico di RadioRai è ambientata a Tarquinia. Un’iniziativa fortemente voluta dall’editore musicale Francesco Micocci, l’etichetta di famiglia, la It, è tutt’ora famosa in tutto il mondo.

La puntata andrà in onda il 2 marzo. alle ore 9 (in replica alle ore 16). Tra gli intervistati oltre a Micocci, il ceramista Giovanni Calandrini, il musicista Gabriele Ripa e Don Augusto Baldini. Voce anche all’assessore al turismo Martina Tosoni. Nel promo della trasmissione tutti i dettagli.

“Fino al XIX secolo Tarquinia era chiamata Corneto. È qui, nella cittadina del Lazio in provincia di Viterbo, che è ambientata l’ottava puntata di Viaggiando in Italia. Forte è naturalmente l’influenza etrusca nell’artigianato locale, del quale parla Giovanni Calandrini, maestro ceramista che a Tarquinia vive e ha il suo laboratorio. Con l’Assessore comunale al turismo e alla cultura Martina Tosoni e con Don Augusto Baldini, parroco della Chiesa di San Giovanni Gerosolimitano, vengono descritti i principali appuntamenti e le manifestazioni tradizionali organizzate in città, tra sacro e profano. In chiusura spazio alla vocazione musicale di Tarquinia con un’intervista al produttore discografico Francesco Micocci e a Gabriele Ripa, uno dei giovani talenti cittadini che proprio Micocci ha scoperto”.

Un regalo a Tarquinia dunque, che Francesco Micocci ha voluto fare dopo che da anni si occupa di scoprire giovani talenti musicali del luogo. Un’ottima vetrina di promozione turistica da sfruttare soprattutto in vista dell’imminente stagione estiva che anche quest’anno si prospetta all’insegna del turismo di prossimità.