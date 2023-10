Videofestival del Mare: stasera a Civitavecchia una vetrina per registi e videoclip

È in programma per stasera, alle 18 e 30, presso il teatro della Fondazione Cariciv a Civitavecchia la settima edizione del Videofestival del Mare, evento è organizzato dal Movimento per la Vita di Civitavecchia in collaborazione con ITFF, con la direzione artistica di Anthony Caruana.

Il festival è aperto ad artisti registi e musicisti, giovani e meno giovani, che si cimentano nel cinema e nella musica, proponendo dei videoclip. La giuria, presieduta da Anthony Caruana, è tra gli altri da Martina Tosoni, assieme a Raffaele Cappelli, Karlos Muja, Fabrizio Poletti, Luca Vassalli, Silvia Tamagnini, Gino Saladini ed Elisa Tassi. L’ingresso è a offerta volontaria per l’associazione Movimento per la Vita di Civitavecchia, per acquistare beni di prima necessità a neonati, bambini e famiglie bisognose.