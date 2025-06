Villa Lante, il 28 giugno “Doppio sogno di mezza estate” chiude Shakespeare Dream

Ultimo appuntamento del mese per “Shakespeare Dream. Sogno di mezza estate a Villa Lante di Bagnaia”, progetto multidisciplinare e site-specific che riporta il teatro di William Shakespeare all’interno del parco cinquecentesco alle porte di Viterbo. Sabato 28 giugno 2025, con inizio alle ore 19.30, andrà in scena nuovamente Doppio sogno di mezza estate, una riscrittura originale firmata da Pina Catanzariti con la regia di Marcello Cava. L’iniziativa è promossa dall’associazione Teatro Mobile, attiva da oltre 25 anni nel campo del teatro indipendente, in collaborazione con l’Istituto delle Ville Monumentali della Tuscia del Ministero della Cultura, diretto da Marta Ragozzino.

Spettacolo itinerante in cuffia nel parco storico di Bagnaia

La performance si sviluppa tra recitazione, musica dal vivo e installazione sonora, seguendo un format collaudato da Teatro Mobile in numerosi contesti culturali. L’esperienza, della durata di circa un’ora, non prevede allestimenti fissi o impianti acustici: lo spettatore indossa cuffie wireless attraverso le quali ascolta in tempo reale le voci degli attori e le esecuzioni musicali, registrate e trasmesse in presa diretta dal fonico. L’azione si svolge in movimento all’interno del parco di Villa Lante, dove il pubblico segue il percorso dello spettacolo camminando, rendendo necessario l’uso di calzature comode. Il cast comprende Dario Carbone, Claudia Frisone, Raffaele Gangale e Carolina Vecchia, con musiche dal vivo eseguite da Camilo Calarco (contrabbasso), Francesca Colombo (violino), Marcello Rotondella (fiati e percussioni). Suono di Paolo Franco.

Una riscrittura originale ispirata a Shakespeare e Apuleio

Doppio sogno di mezza estate trae ispirazione dal racconto di Amore e Psiche di Apuleio, che fu una delle fonti per il Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare. Il testo mette in luce i desideri e le tensioni del sentimento amoroso, esplorandone anche gli aspetti più oscuri e ambigui. Lo spettacolo è stato concepito appositamente per Villa Lante, attualmente interessata da lavori di restauro, ma comunque accessibile per attività culturali e artistiche. Il ciclo “Shakespeare Dream” proseguirà nei mesi di settembre e ottobre 2025 con nuovi titoli: Il tempo impossibile di Amleto, Antonio e Cleopatra, Lo stupro di Lucrezia e Lear o la follia del potere. L’ingresso all’evento del 28 giugno è gratuito, con prenotazione consigliata sul sito www.teatromobile.eu. Maggiori informazioni sono disponibili anche sulla pagina Facebook “Shakespeare Dream: Sogno di mezza estate a Villa Lante di Bagnaia” e su Instagram @shakespeare_dream.