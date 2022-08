Viterbo, il 20 agosto alle 21 al Palazzo dei Papi s’inaugura la mostra del Movimento Arcaista di Tarquinia

Riceviamo e pubblichiamo

A Palazzo dei Papi di Viterbo la mostra di pittura e scultura del Movimento Arcaista di Tarquinia. Nella prestigiosa cornice del monumento simbolo del capoluogo della Tuscia, dal 20 al 28 agosto, saranno in esposizione oltre 100 opere di artisti italiani. “Il consiglio direttivo nelle persone di Massimo Stefani, Daniele Limoli, Maurizio Perinu, Roberto Abbondanza e Luzio Zimarino, ringrazia il presidente del Consiglio Regionale del Lazio Marco Vincenzi, il presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli e il sindaco di Viterbo Chiara Frontini, per il sostegno dato all’iniziativa; il direttore del comitato scientifico storico e critico d’arte, il professore Franco Luzza; il rettore di Accademia di Belle Arti maestro Antonio Santoro; tutti gli artisti espositori; gli autori letterari; gli artisti storici. – fanno sapere Movimento Arcaista di Tarquinia -. L’esposizione è un viaggio attraverso opere che spaziano dalla scultura alla pittura. Creazioni di artisti provenienti da ogni parte d’Italia che troveranno casa nei bellissimi interni di Palazzo dei Papi messi a disposizione dalla Diocesi di Viterbo, a cui rivolgiamo un sentito ringraziamento. Nata nel 2006, la nostra associazione si propone di tutelare gli artisti e i nobili ideali di recupero e salvaguardia degli originari valori dell’arte”. La mostra, patrocinata dalla Provincia di Viterbo e dal Comune di Viterbo, sarà inaugurata il 20 agosto, alle 21, e sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19. Il 28 agosto, alle 18, è in programma la premiazione della sesta edizione del Premio Internazionale Arcaista.