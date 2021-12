Vitorchiano, affidati i lavori di rifacimento dei marciapiedi di Via Borgo Cavour

Riceviamo e pubblichiamo

Sono stati affidati dal Comune di Vitorchiano i lavori di rifacimento dei marciapiedi di Via Borgo Cavour. Un intervento da oltre 250mila euro, atteso da molti anni, per il quale l’amministrazione Grassotti ha investito in uno specifico progetto esecutivo, completo dei necessari pareri e ottenendo poi sostegno dalla Regione Lazio attraverso un bando nel maggio 2019.

“La positiva risposta della Regione, che ringraziamo per la costante vicinanza – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Federico Cruciani – permetterà quindi a Via Borgo Cavour di trasformarsi finalmente nel bel viale di ingresso al paese che da tanto tempo tutti aspettiamo. La conclusione dell’iter amministrativo segna l’inizio di una nuova fase grazie a cui Vitorchiano potrà crescere e migliorare ulteriormente”.

Questi lavori faranno seguito a quelli già eseguiti in Via Manzoni, relativi alla messa in sicurezza e al rifacimento delle porzioni dissestate in cemento, nonché al rinnovo della pubblica illuminazione con nuove lampade tecnologia LED a basso consumo; e in Via Teverina, con la nuova asfaltatura eseguita dalla Provincia di Viterbo su segnalazione dell’amministrazione comunale di Vitorchiano.

“Contestualmente al prossimo svolgimento dei lavori – conclude Cruciani – sarà aggiornato e integrato il regolamento comunale sul decoro urbano, redatto e deliberato nel maggio 2017, allo scopo di fornire norme chiare per tavoli e dehors lungo Via Borgo Cavour. Lo scopo è rendere il viale bello, sicuro e fruibile per residenti e attività commerciali, permettendo ai primi di vivere bene e alle seconde di lavorare”.