Vitorchiano, turisti da tutta Italia a Capodanno

Riceviamo dal Comune di Vitorchiano e pubblichiamo

Turisti da tutta Italia a Capodanno a Vitorchiano. Il “borgo sospeso” della Tuscia, nella prima giornata del 2022, ha visto le sue vie frequentate da numerosi visitatori e anche l’area camper è stata molto utilizzata per tutto il mese di dicembre, incluso il 31. Le strutture ricettive sono state pronte ad accogliere i turisti, permettendo così a Vitorchiano di continuare a crescere giorno dopo giorno in maniera consapevole.

“Tutti questi elementi – commentano dal Comune – rappresentano l’ennesima conferma, molto positiva, delle scelte intraprese e attuate dall’amministrazione comunale negli ultimi tre anni per un serio, continuo e progressivo rilancio turistico e ricettivo che il nostro territorio merita. Risultati peraltro inseriti in un contesto estremamente complicato come quello contraddistinto dalla pandemia legata al Covid”.

I visitatori hanno potuto ammirare il centro storico medioevale con le sue chiese, gli antichi palazzi e i caratteristici vicoli, nonché il belvedere con il Moai da cui si gode di una splendida veduta della rupe su cui sorge il borgo. Successo anche per le mostre e l’esposizione dei presepi, sempre accessibili nel periodo natalizio fino al 6 gennaio 2022.

Le recenti certificazioni che hanno permesso a Vitorchiano di entrare ufficialmente nel club dei Borghi più Belli d’Italia e di ottenere la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e la Bandiera Gialla di ACT Italia (Associazione Campeggiatori Turistici) sono sia il frutto di un serio e fattivo lavoro di promozione, ben riuscito anche grazie al fondamentale contributo della Pro Loco Vitorchiano nonché delle altre associazioni di volontariato, sia un nuovo e stimolante punto di partenza per proseguire a crescere e migliorare ulteriormente. “Ora tutti insieme al lavoro – conclude l’amministrazione – per proseguire in questo entusiasmante percorso e trasformare Vitorchiano nella meta turistica che merita di essere”.