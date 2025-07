Viva Capranica 2025: programma estivo tra arte, musica e gusto nel borgo di Capranica

Il mese di luglio a Capranica si apre con la decima edizione di “Sogni di Luce” venerdì 5 luglio: artisti del riciclo trasformeranno i vicoli del centro storico con installazioni luminose, candele e decorazioni artigianali, in un percorso suggestivo tra arte urbana e poesia notturna. Lunedì 7 luglio tradizionale consiglio comunale straordinario in occasione del Natale di Capranica: il Parco dell’Acquaforte sarà ufficialmente inaugurato con il concerto “Battisti Candle Experience” a lume di candela.

Musica internazionale e sapori locali con Skavinia Festival e Giro di Vino

Dall’11 al 12 luglio torna lo Skavinia Festival grazie all’Associazione Lavinia Para La Vida – Scialla: venerdì il gruppo punk-celtico Vallanzaska, sabato il reggae di Alborosie. Il weekend del 18 e 19 luglio il Comune e la Proloco presentano Giro di Vino, evento enogastronomico decennale dedicato ai vini e alle eccellenze della Tuscia. Culmine sabato con il concerto di Roy Paci & Aretuska, tra jazz, funk, ska e sonorità mediterranee.

Musica, cinema d’autore e festa finale nel borgo

Dal 23 al 25 luglio l’Acquaforte ospiterà tre serate tra teatro e cinema: il 23 luglio Peppe Servillo e Cristiano Califano presenteranno “Il resto della settimana”, mentre il 24 e il 25 luglio il cinema all’aperto proporrà “Gloria!” di Margherita Vicario e il classico Disney “Robin Hood” per famiglie. Venerdì 26 luglio il centro storico tornerà a essere il fulcro del Summer Vibes Party, una festa in piazza con dj set organizzata dalla Proloco giovane.

Un cartellone pensato per valorizzare Capranica da ogni punto di vista: arte, musica, sapori e partecipazione collettiva rendono “Viva Capranica” un appuntamento di riferimento per l’estate, richiamando spirito di comunità e desiderio di scoprire il borgo in tutte le sue sfaccettature.