2019: il racconto di un anno mediante 24 fotografie

Ripercorrere dodici mesi di notizie, eventi ed emozioni tramite ventiquattro fotografie, che raccontano in pari numero la storia del 2019 a Tarquinia e nel resto del mondo: ecco la galleria che chiude il nostro anno di storie.

La giovane elicotterista tarquiniese Rachele Contestabile a gennaio è protagonista del salvataggio di cinque persone dell’equipaggio di un elicottero militare schiantatosi in Madagascar.

La fattura elettronica entra in vigore: dopo mesi di ansie e attese, si avvia la rivoluzione digitale del sistema fiscale italiano, non senza qualche intoppo.

A febbraio si apre per le prima volta il sipario del teatro di Tarquinia: sul palco per la prima assoluta Pino Quartullo.

Sovvertendo qualche pronostico, Green Book – film di Peter Farrelly con Viggo Mortensen e Mahershala Ali – vince tre Oscar tra cui quello per il miglior film alla 91ma edizione degli Academy Awards.

Marzo: Chiara Bordi riceve al Quirinale direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, l’attestato di Alfiere della Repubblica.

Milano, un 46enne dirotta autobus e appicca le fiamme: terrore per 51 studenti, uno dei quali riesce a dare l’allarme

A Pasqua Tarquinia rivive la sua emozione più sentita, nel solco di fede e tradizione: la Processione del Cristo Risorto corre sulle teste per le vie del centro cittadino.

Nel pomeriggio del 15 aprile, divampa un incendio sul tetto della Cattedrale di Notre Dame, a Parigi: dopo ore di terrore in cui si teme il collasso della struttura, il gioiello gotico viene messo in sicurezza, pur con danni enormi.

Patrizio Ratto fa impazzire America’s Got Talent: a fine maggio una esibizione pazzesca gli vale la standing ovation e 4 Yes!, anche se non riuscirà ad arrivare alla finale del programma.

La Juventus vince il suo 35esimo scudetto, il primo di Cristiano Ronaldo in Italia: pochi giorni dopo il mister Massimiliano Allegri darà l’addio ai bianconeri, al suo posto Maurizio Sarri.

Vincendo il ballottaggio contro Gianni Moscherini, Sandro Giulivi torna sindaco di Tarquinia 12 anni dopo la fine della sua prima esperienza.

I Giochi invernali si terranno in Italia: lo ha deciso a giugno il Cio, votando la candidatura italiana a Losanna e preferendola a quella di Stoccolma-Aare con 47 voti contro 34

Il 29 luglio scorso, tre bagnini di Tarquinia, Riccardo Piras, Mirko Fattori e Christian Iodice, collaborano nel mettere in salvo una famiglia rimasta in difficoltà in acqua al Lido.

Luglio 2019 è stato il mese più caldo mai registrato nel mondo negli ultimi 140 anni: con una temperatura media globale di 0,95 gradi sopra la media del 20esimo secolo, ha battuto perfino il record del luglio 2016

Ph: Roberto Romano

Sport’n’Roll feat Fermento e il Divino Etrusco animano l’estate tarquiniese tra Lido e centro storico.

Dopo circa due anni di lotta contro la malattia, il 13 agosto muore a 40 anni Nadia Toffa: a dare l’annuncio è la pagina Facebook de “Le Iene”, il programma tv che l’ha resa famosa

Lutto, a settembre, anche per Tarquinia, che dice addio a Roberto Meraviglia, già senatore e sindaco della città etrusca.

“Mi avete rubato i sogni e l’infanzia”: la frase pronunciata al vertice Onu diventa forse la più celebre di Greta Thunberg, giovane attivista svedese

Un’invasione rosa alle Saline di Tarquinia: un successo a ottobre la camminata per sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori al seno

Il 3 ottobre esce nelle sale Joker, film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix che ottiene un successo planetario divenendo immediatamente un cult.

Ph: Roberto Romano

Novembre durissimo per Tarquinia dal punto di vista del meteo: pioggia, vento e mareggiate creano molti disagi e danni alle strutture, soprattutto balneari. Ma l’immagine di copertina è la foto delle trombe d’aria a largo della città.

Acqua alta a Venezia, novembre 2019 si rivela il peggiore di sempre: i dati del Centro Maree dicono che la città lagunare è stata sommersa per 50 ore, con massimi superiori ai 110 cm sul medio mare

Dicembre non dà tregua, ancora pioggia e vento e gli stabilimenti balneari finiscono in ginocchio: in città è polemica sul divieto di realizzare dune di sabbia per proteggersi dal mare

Come un secondo voto per la Brexit: Boris Johnson vince le elezioni nel Regno Unito e si concretizza l’uscita dall’Unione Europea che gli inglese avevano scelto con il referendum del marzo 2017