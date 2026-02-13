Cosa fare a Tarquinia e Montalto di Castro nel weekend | 14-15 febbraio 2026 (e Martedì Grasso)

Il fine settimana di San Valentino si intreccia con gli appuntamenti del Carnevale tra Tarquinia e Montalto di Castro. In programma laboratori per bambini, musica sacra con il Festival Iubilemus Deo e le tradizionali sfilate in maschera, che proseguiranno fino a martedì grasso nel centro storico di Tarquinia e a Pescia Romana.
TARQUINIA
Sabato 14 febbraio
PRIME PAGINEaCOLORI
Laboratorio di lettura per bambini in programma alla Biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli, in via Umberto I.
Ore 15.30.
Festival Iubilemus Deo – “Cantategli un cantico nuovo, suonate bene e con gioia”
Concerto d’organo con Giulio Lucciola, inserito nel cartellone del Festival.
Ore 18.30 – Duomo di Tarquinia.
Domenica 15 febbraio
Sfilata di Carnevale
Tradizionale corteo in maschera nel centro storico di Tarquinia.
Martedì 17 febbraio
Sfilata di Carnevale – Martedì grasso
Appuntamento conclusivo del Carnevale con sfilata nel centro storico.
MONTALTO DI CASTRO
Domenica 15 febbraio
Sfilata di Carnevale – Pescia Romana
Corteo in maschera nel quartiere Borgo Vecchio, con partenza dalle ore 15.
Cinema Etrusco di Tarquinia: gli appuntamenti del weekend
Ricevi le notizie locali su WhatsApp
Il modo più semplice per sapere cosa succede a Tarquinia e a Montalto
Ogni venerdì extraletter, il riepilogo settimanale delle notizie locali. Iscriviti.