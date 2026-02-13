Cosa fare a Tarquinia e Montalto di Castro nel weekend | 14-15 febbraio 2026 (e Martedì Grasso)

Carnevale a Tarquinia

Il fine settimana di San Valentino si intreccia con gli appuntamenti del Carnevale tra Tarquinia e Montalto di Castro. In programma laboratori per bambini, musica sacra con il Festival Iubilemus Deo e le tradizionali sfilate in maschera, che proseguiranno fino a martedì grasso nel centro storico di Tarquinia e a Pescia Romana.

TARQUINIA

Sabato 14 febbraio

Laboratorio di lettura per bambini in programma alla Biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli, in via Umberto I.

Ore 15.30.

Festival Iubilemus Deo – “Cantategli un cantico nuovo, suonate bene e con gioia”

Concerto d’organo con Giulio Lucciola, inserito nel cartellone del Festival.

Ore 18.30 – Duomo di Tarquinia.

Domenica 15 febbraio

Sfilata di Carnevale

Tradizionale corteo in maschera nel centro storico di Tarquinia.

Martedì 17 febbraio

Sfilata di Carnevale – Martedì grasso

Appuntamento conclusivo del Carnevale con sfilata nel centro storico.

MONTALTO DI CASTRO

Domenica 15 febbraio

Sfilata di Carnevale – Pescia Romana

Corteo in maschera nel quartiere Borgo Vecchio, con partenza dalle ore 15.