Cosa fare a Tarquinia nel weekend | 13-15 (e 16) marzo 2026

Il fine settimana tra venerdì 13 e lunedì 16 marzo propone a Tarquinia un calendario ricco di appuntamenti tra cultura, sport e spettacolo. In programma incontri letterari e conferenze, concerti del festival Iubilemus Deo, l’apertura straordinaria di alcune tombe della Necropoli dei Monterozzi e il Trail degli Etruschi, oltre a spettacoli teatrali al Teatro comunale Rossella Falk e alla consegna del premio “Cavalli Alati – Sulle ali dello sport”. Un weekend lungo che attraversa diversi ambiti della vita culturale e sociale della città.

TARQUINIA

Venerdì 13 marzo

“L’Eco delle Campane”

Manifestazione su zootecnia e territorio

Dalle 10 alle 19

Pagine a Colori

Incontro con Alessia Racci Chini

Biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli – Via Umberto I – Ore 17

Sabato 14 marzo

“L’Eco delle Campane”

Manifestazione su zootecnia e territorio

Dalle 10 alle 19

Apertura straordinaria delle tombe dei Tori e degli Auguri

Necropoli dei Monterozzi

Partenza alle 10:00 e alle 11:30 – Prenotazione obbligatoria

“Una finestra sul mondo – Il governo della guerra”

Conferenza con Sara Silvestri e Mario Boffo

Ore 17 e 30 – Sala Sacchetti – Via dell’Archetto 4

Festival Iubilemus Deo – “Eterna fonte di luce: dal barocco al gospel”

Concerto per quintetto di ottoni e soprano Ensemble Eretum – Soprano: Daniela Barbara

Ore 18:30 – Duomo di Tarquinia

Domenica 15 marzo

Trail degli Etruschi

Gara podistica

Ore 10

“L’Eco delle Campane”

Manifestazione su zootecnia e territorio

Dalle 10 alle 14

L’avaro immaginario

Spettacolo teatrale con Enzo Decaro

Ore 18 – Teatro Comunale Rossella Falk

Lunedì 16 marzo

Premio “Cavalli Alati – Sulle ali dello sport”

Premio a cura di AIAC Viterbo e Pro Loco Tarquinia

Ore 18 – Sala consiliare del palazzo comunale – Piazza Matteotti

“Ci vediamo alla radio – Vite di cronisti che hanno incrociato la Storia”

Spettacolo con Francesco Repice

Ore 21 e 15 – Teatro Comunale Rossella Falk