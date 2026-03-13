Cosa fare a Tarquinia nel weekend | 13-15 (e 16) marzo 2026

Il fine settimana tra venerdì 13 e lunedì 16 marzo propone a Tarquinia un calendario ricco di appuntamenti tra cultura, sport e spettacolo. In programma incontri letterari e conferenze, concerti del festival Iubilemus Deo, l’apertura straordinaria di alcune tombe della Necropoli dei Monterozzi e il Trail degli Etruschi, oltre a spettacoli teatrali al Teatro comunale Rossella Falk e alla consegna del premio “Cavalli Alati – Sulle ali dello sport”. Un weekend lungo che attraversa diversi ambiti della vita culturale e sociale della città.
TARQUINIA
Venerdì 13 marzo
“L’Eco delle Campane”
Manifestazione su zootecnia e territorio
Dalle 10 alle 19
Pagine a Colori
Incontro con Alessia Racci Chini
Biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli – Via Umberto I – Ore 17
Sabato 14 marzo
“L’Eco delle Campane”
Manifestazione su zootecnia e territorio
Dalle 10 alle 19
Apertura straordinaria delle tombe dei Tori e degli Auguri
Necropoli dei Monterozzi
Partenza alle 10:00 e alle 11:30 – Prenotazione obbligatoria
“Una finestra sul mondo – Il governo della guerra”
Conferenza con Sara Silvestri e Mario Boffo
Ore 17 e 30 – Sala Sacchetti – Via dell’Archetto 4
Festival Iubilemus Deo – “Eterna fonte di luce: dal barocco al gospel”
Concerto per quintetto di ottoni e soprano Ensemble Eretum – Soprano: Daniela Barbara
Ore 18:30 – Duomo di Tarquinia
Domenica 15 marzo
Trail degli Etruschi
Gara podistica
Ore 10
“L’Eco delle Campane”
Manifestazione su zootecnia e territorio
Dalle 10 alle 14
L’avaro immaginario
Spettacolo teatrale con Enzo Decaro
Ore 18 – Teatro Comunale Rossella Falk
Lunedì 16 marzo
Premio “Cavalli Alati – Sulle ali dello sport”
Premio a cura di AIAC Viterbo e Pro Loco Tarquinia
Ore 18 – Sala consiliare del palazzo comunale – Piazza Matteotti
“Ci vediamo alla radio – Vite di cronisti che hanno incrociato la Storia”
Spettacolo con Francesco Repice
Ore 21 e 15 – Teatro Comunale Rossella Falk
Cinema Etrusco di Tarquinia: clicca per gli appuntamenti del weekend
Clicca qua per ricevere le notizie locali su WhatsApp
Il modo più semplice per sapere cosa succede a Tarquinia e a Montalto
Ogni venerdì extraletter, il riepilogo settimanale delle notizie locali. Clicca qua per iscriverti.