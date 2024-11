Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne: il Teatro San Leonardo di Viterbo ospita lo spettacolo “Storie di Donne di Storia”

Riceviamo dalla Provincia di Viterbo e pubblichiamo

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, la Consigliera di Parità della Provincia di Viterbo, la Consigliera delegata alle Pari Opportunità e l’Assessore alle Politiche Sociali e all’Educazione del Comune di Viterbo invitano la cittadinanza a partecipare a un evento di sensibilizzazione che si terrà domenica 24 novembre 2024, alle ore 17:00, presso il Teatro San Leonardo, in Via Camillo Benso Conte di Cavour 9, a Viterbo.

L’iniziativa vedrà la messa in scena dello spettacolo/concerto “Storie di Donne di Storia”, un progetto del Quartetto d’Arti che unisce teatro e musica in una formula coinvolgente e unica. Attraverso letture e brani musicali, lo spettacolo rende omaggio a figure femminili straordinarie che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della Letteratura, Filosofia, Scienza, Musica, Pittura, Politica e Poesia.

Protagonisti della serata saranno Daniela Di Renzo (voce e testi), Eleonora Giosuè (violino), Emiliano Begni (pianoforte e voce) e Roberto Boarini (violoncello).

“Storie di Donne di Storia” esplora sia la dimensione pubblica di donne che hanno contribuito alla crescita sociale e spirituale delle società, sia la loro sfera emotiva e personale. Attraverso le loro storie, vengono raccontate passioni e ideali che le hanno spinte ad agire per il bene comune, spesso mettendo a rischio la propria vita.

La lotta contro la violenza sulle donne è una priorità che coinvolge tutte le istituzioni e richiede un impegno collettivo. Eventi come questo rappresentano un momento cruciale per riflettere sull’importanza della parità di genere e per riaffermare l’obiettivo di costruire una società più giusta e rispettosa.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, e la partecipazione della cittadinanza è particolarmente gradita per sottolineare l’urgenza e la rilevanza di questo tema.