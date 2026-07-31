Tarquinia Lido e San Giorgio, doppio intervento della Guardia Costiera: soccorsa una donna e spento un principio d’incendio

Giornata intensa per la Guardia Costiera. Intervenuta a San Giorgio per un servizio di pattugliamento e controllo della sosta di area demaniale, ha dapprima prestato soccorso ad una donna con un principio di arresto cardiaco e subito dopo è intervenuta per sedare sul nascere un principio di incendio in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco.

Si fanno subito vedere i primi risultati della delegazione di spiaggia da poco aperta a Tarquinia Lido e diretta dal primo maresciallo Giuseppe Romiti. Dopo aver sanzionato un’auto e un furgone in sosta su area demaniale, gli uomini della Guardia Costiera hanno prestato soccorso ad una donna di Cura di Vetralla di 63 anni, chiamando il personale medico ed assistendola sino al loro arrivo. Subito dopo hanno sedato un principio di incendio partito sotto la Pineta in una zona non distante a quella dove sono divampate le fiamme all’interno dell’Oasi Naturale delle Saline. Una presenza costante che ha già iniziato a portare i propri frutti in un periodo della stagione in cui le spiagge vengono invase dai villeggianti.