Guasto alla condotta idrica, interruzione dell’acqua a Tarquinia: ripristino previsto entro le 14

Disagi nell’erogazione dell’acqua a Tarquinia per un intervento urgente sulla rete idrica.
A causa della riparazione di una perdita sulla condotta di adduzione nel territorio comunale di Tuscania, nella giornata di oggi è stato necessario interrompere il flusso proveniente dall’impianto “Clementino” di Monte Bisenzio diretto ai serbatoi che alimentano Tarquinia, Marina Velca e Civitavecchia.
Coinvolte tutte le utenze collegate alla condotta
L’interruzione interessa tutte le utenze allacciate alla condotta adduttrice. Secondo quanto comunicato, il ripristino del servizio è previsto entro le ore 14, salvo eventuali imprevisti legati all’intervento tecnico.
Possibili abbassamenti di pressione e acqua torbida
Al momento della riattivazione dell’erogazione potranno verificarsi temporanei abbassamenti di pressione e fenomeni di torbidità dell’acqua, dovuti alle operazioni di ripristino della rete.