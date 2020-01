Londra, una scuola di magia ispirata a Harry Potter sta arrivando nei tunnel nascosti sotto Waterloo

Avete sempre desiderato poter frequentare le lezioni in stile Hogwarts, guidate da stravaganti tutor, e imparare un po’ di magia come Harry, Ron o Hermione? Londra prova ad accontentarvi.

La Scuola di Stregoneria di Hexborn vi invita infatti a entrare nei tunnel tortuosi sotto la stazione di Waterloo, scegliere una casa e iscrivervi a lezioni che includono Pozioni, Incantesimi, Erbologia e via dicendo.

E mentre si studia cercando di impressionare i professori con la propria conoscenza sugli animali fantastici, sui tavoli non mancheranno cose da mangiare.

L’evento, Hexborn’s School of Sorcery, è opera del Fat Rascal Theatre, noto per i suoi spesso irriverenti musical comici, tra cui uno intitolato Vulvarine. E anche se tutto si ispira evidentemente alla saga di JK Rowling, non è un evento ufficiale legato alla scrittrice e alle sue opere.

L’evento si svolgerà per quattro mesi circa a fine anni, dal 15 settembre 2020 al 10 gennaio 2021, a The Vaults, il tunnel sotto alla stazione di Waterloo che ospita anche il festival di spettacoli non distante dal cosiddetto Banksy Tunnel. Biglietti da £ 50.