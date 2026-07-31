Musei gratis a Roma domenica 2 agosto: ingresso libero nei musei civici e nei siti archeologici

Domenica 2 agosto torna a Roma il tradizionale appuntamento con la prima domenica del mese, che consentirà l’ingresso gratuito a tutti nei Musei Civici e in alcune delle principali aree archeologiche della Capitale.

Sarà possibile visitare liberamente il Museo della Forma Urbis nel Parco Archeologico del Celio, l’Area Sacra di Largo Argentina, l’area archeologica del Circo Massimo e i Fori Imperiali, con accesso dall’ingresso della Colonna Traiana. L’iniziativa coinvolgerà anche numerose esposizioni temporanee ospitate nei musei cittadini.

Tornano le visite guidate a Palazzo Senatorio

Tra le novità dell’edizione di agosto tornano le visite guidate gratuite a Palazzo Senatorio, in Campidoglio, dopo il recente intervento di restauro che ha interessato l’intera piazza, le facciate dei palazzi storici e la pavimentazione grazie ai fondi del PNRR.

Le visite, promosse da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, saranno disponibili su prenotazione obbligatoria tramite il numero 060608, con apertura delle prenotazioni dalle ore 16 di giovedì 30 luglio. I tour, della durata di circa 75 minuti, partiranno alle 10, 11.30, 15 e 16.30, con gruppi di massimo trenta partecipanti.

Mostre e siti visitabili gratuitamente

L’ingresso libero comprenderà anche numerose mostre temporanee ospitate nelle sedi dei Musei Capitolini, della Centrale Montemartini, della Galleria d’Arte Moderna, dei Musei di Villa Torlonia, del Museo di Roma in Trastevere, del Museo Carlo Bilotti e del Museo delle Mura, offrendo un ampio percorso tra arte antica, fotografia, moda, arte contemporanea e storia.

Restano invece a pagamento alcune grandi esposizioni, tra cui “Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo” ai Musei Capitolini, “Ettore Scola – Non ci siamo mai lasciati” al Museo di Roma, “Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza” al Museo dell’Ara Pacis, il percorso nei Bunker di Villa Torlonia e l’esperienza immersiva Circo Maximo Experience.

Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sul portale dei Musei in Comune di Roma.