Scegli il personaggio dell’anno! Ecco il sondaggio de lextra.news per il 2024

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, torna l’iniziativa de lextra.news che invita lettori e cittadini a scegliere il Personaggio tarquiniese dell’anno. Anche per il 2024, la redazione ha selezionato i protagonisti che si sono distinti nella vita della comunità locale, rappresentando diversi ambiti, dall’arte all’attualità, dallo sport al costume.

Come partecipare al sondaggio

Ogni lettore può esprimere fino a tre preferenze tra i nomi proposti: li trovate qua sotto corredati da una breve descrizione dei motivi che ne hanno determinato la candidatura. Il sondaggio è disponibile online e rimarrà aperto fino al 2 gennaio. La selezione dei personaggi intende valorizzare chi, nel corso dell’anno, ha contribuito in modo significativo alla vita culturale, sociale o sportiva della città.

Un’iniziativa per celebrare la comunità

L’appuntamento annuale con il Personaggio tarquiniese dell’anno rappresenta un momento di riflessione e celebrazione per la comunità, che ha l’opportunità di riconoscere e premiare i protagonisti del proprio territorio: i vincitori secondo i lettori e secondo la redazione (ammesso siano diversi) saranno intervistati e premiati in quell’occasione con un riconoscimento.

Arteritmica

Sino a Sofia in maglia azzurra: quattordici atleti della società tarquiniese sono volati in Bulgaria, protagonisti lo scorso autunno alla AcroFree Dance European Cup: spicca su tutti il podio del giovanissimo Manuel Giorgini

Giancarlo Capitani

Già assessore e consigliere comunale, spesso con incarichi legati allo spettacolo, dall’autunno appena terminato è direttore artistico del teatro “Rossella Falk”, di cui ha da poco presentato la stagione degli spettacoli

Claudio Capotondi

Protagonista a Palazzo Vitelleschi della mostra “Poliedrogenesiosmosi”, organizzata l’estate scorsa dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia, vedrà una sua scultura al centro della rotatoria del Piano, all’ingresso della città

Francesca Castignani

La parentesi dolce più famosa della città è ancora una volta celebrata dal Gambero Rosso, che le assegna di nuovo il maggior riconoscimento dell’arte pasticciera in Italia: da Belle Hélène campeggiano anche quest’anno le Tre Torte

Don Rinaldo Copponi

Dopo quattordici anni, lascia la guida della parrocchia più importante della Città, quella del Duomo, ricevendo dai parrocchiani dei Santi Margherita e Martino e in generale dai cittadini un saluto colmo di affetto e riconoscenza

Tiziana Favi

Alla conferma di Namo Ristobottega nella sezione Bib Gourmand della Guida Michelin, si aggiunge il suo prestigioso ruolo nel consiglio internazionale di Slow Food, con tante iniziative anche coinvolgendo gli alunni delle scuole locali

Fabio Gagni

Il suo “SeAmiTarquinia” esce dai social dove era nato per diventare motore organizzativo, riscuotendo grande successo: in particolare i due appuntamenti di inizio autunno con le “Piazzette”, ma anche con la recente caccia a Babbo Natale

Gaia Luciani

Torna in libreria con “Creatura Duemila”, sua seconda personale opera di poesia presentata in una serata splendida all’Alberata: una sensibilità non comune messa anche a disposizione della neonata casa editrice Revolver

Federico Mazzola

Ricercatore in Fisica dei materiali all’Università Ca’ Foscari di Venezia, è il coordinatore del lavoro di ricerca che è giunto alla scoperta di un nuovo stato della materia: i risultati sono finiti l’inverno scorso sulla rivista scientifica Nature

Moà

L’apertura del tour a teatro delle sere scorse è solo la chiusura di un anno ricco di soddisfazioni: per Martina, spicca la Menzione Speciale del Club Tenco al concorso Music for Change che la porterà a Sanremo

Marco Muscari

Un vero e proprio trionfo al Merano Wine Festival: l’Azienda Muscari Tomajoli continua la sua crescita anche in termini di citazioni e riconoscimenti: a brillare in particolare è Aita, recente Oro ai WineHunter Awards

Matteo Edoardo Paoloni

Il suo “Impercettibili oscillazioni”, romanzo inedito, gli fa conquistare un posto tra i candidati alla finale della dodicesima edizione del Premio Zeno: ciliegina sulla torta di un anno di soddisfazioni assieme a Luca Petrassi con la casa editrice Revolver

Alfredina Pierotti

Dipendente di Poste Italiane e operatrice di sportello presso l’ufficio postale di Tarquinia, è stata insignita nell’aprile scorso dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro” dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ping Pong Pang

La crew guidata da Rachele e Patrizio Ratto unisce le forze con quella guidata da Antonio Buonavolgia: tutti assieme diventano Ping Pong Alpha e ad agosto volano in Arizona per rappresentare con orgoglio l’Italia ai Mondiali di Hip Hop

Alberto Riglietti

In un anno caratterizzato più dal dolore che dalle gioie, rimane l’unico del centrodestra a vincere un’elezione: quella che lo scorso aprile lo porta alla presidenza dell’Università Agraria sconfiggendo Fanucci e Marchetti

Simona Scocchetti

Dopo la vittoria in Coppa del Mondo a Rabat l’inverno scorso, per la tiratrice in forza all’Esercito anche in autunno arrivano successi: per lei non solo il titolo italiano, ma a settembre anche il trionfo al Gran Premio delle Nazioni 2024

Andrea Selvaggini

Da Tarquinia a Oslo, dopo esperienze nelle cucine di mezzo mondo: e al suo Savage, nel cuore della capitale norvegese, brilla da qualche tempo la stella più brillante della cucina, ora arriva anche il Best Chef Award

Skylab Studios

Tra le soddisfazioni dell’anno – conclusosi con la collaborazione “tecnologica” nell’ambito del ritorno a Tarquinia della Madonna del Lippi – anche quella di uno spazio a Casa Azzurri nel corso degli Europei di calcio in Germania

Francesco Sposetti

Citazione d’obbligo tra i candidati per il sindaco neoeletto: lancia la propria candidatura e raccoglie una coalizione che chiude in testa al primo turno e vince al ballottaggio, raccogliendo un successo che lo porta al Palazzo Comunale

Claudio Storani

Dopo anni di chiusura, il Cinema Etrusco ha riaperto i battenti: dopo l’acquisto della struttura da parte del Comune e il bando, la società Altrisguardi da lui diretta riporta in città (dopo il Lido) il gusto della pellicola sul grande schermo

Tiziano Torresi

L’attività di coordinamento e ideazione culturale in seno alla Diocesi lo rendono un prezioso moltiplicatore di stimoli in città: c’è il suo contributo sia nella mostra su Vitelleschi con la Madonna del Lippi che, tra le altre, sulla Notte dei Fiori

Andrea e Marco Tramutola

I fratelli d’oro di Tarquinia, che vincono il Mondiale di Vela Dart 18 organizzato proprio nelle acque della città etrusca e rendono doppia la soddisfazione di Assonautica, impeccabile organizzatrice di un memorabile evento internazionale