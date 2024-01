Tarquinia, il Lions Club e il Centro anziani donano due defibrillatori all’IC “Ettore Sacconi”

Il 23 gennaio, presso l’IC “Ettore Sacconi” di Tarquinia, sono stati donati due defibrillatori semiautomatici destinati alla palestra della sede centrale e del plesso “Luigi Dasti”. Uno dei dispositivi è stato fornito dal Lions Club Tarquinia attraverso i fondi del concerto “Aspettando il Natale… 2023”, mentre il secondo è stato donato dal Centro sociale anziani Aps di Tarquinia. La cerimonia di consegna ha visto la presenza della dirigente scolastica Dilva Boem, la presidente del Lions Club Tarquinia Laura Voccia, il presidente del Centro sociale anziani Carlo Meraviglia, e altri rappresentanti delle associazioni coinvolte. La preside Boem ha ringraziato il Lions Club per il costante sostegno alla scuola, sottolineando la collaborazione che si rafforza nel tempo con numerose iniziative a favore degli studenti. La presidente del Lions Club, Laura Voccia, ha evidenziato il legame con l’IC “Ettore Sacconi” attraverso diverse attività, tra cui borse di studio, screening per la prevenzione, concorsi e donazioni di materiale. La consegna dei defibrillatori è stata motivo di orgoglio per il club, che ha superato l’obiettivo iniziale grazie al coinvolgimento del Centro sociale anziani e di altre realtà locali. Il presidente del Centro sociale anziani, Carlo Meraviglia, ha sottolineato l’importanza di dotare le scuole di strumentazioni per garantire la sicurezza degli studenti. Durante l’evento, il dottor Pellicciotti e la presidente della CRI – Comitato Tarquinia, Paola De Costanzo, hanno risposto alle domande degli studenti riguardo al funzionamento dei defibrillatori e alle procedure di emergenza in caso di arresto cardiaco. Un momento importante per sensibilizzare gli studenti sull’importanza della sicurezza e della prevenzione nella scuola.