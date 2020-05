Tarquinia, stamani torna il mercato del mercoledì nella nuova location in zona Peep

Torna stamani a Tarquinia in mercato del mercoledì, e lo fa in una nuova location: dopo lo stop forzato per l’emergenza coronavirus e il mancato appuntamento di mercoledì scorso, stamani i banchi saranno di nuovo aperti, ma non più nel luogo precedentemente occupato.

Come chiarito dall’ordinanza del sindaco, infatti, questa mattina si inaugura lo spostamento in zona Peep, tra via Togliatti e via La Malfa. Dopo anni, quindi, il mercato lascia la zona collinare e scende a valle: storicamente situato in piazza Matteotti, nel tempo era stato prima diviso in due parti (la seconda delle quali ospitata al piazzale Europa), infine ultimamente previsto in piazza Tagete.