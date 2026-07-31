Vetralla Summer Festival 2026: cinque spettacoli tra teatro, musica e comicità

Dal 7 agosto al 6 settembre torna il Vetralla Summer Festival, giunto alla sua quinta edizione. La rassegna, organizzata dal Teatro San Leonardo di Viterbo con la direzione artistica di Simone Precoma e il patrocinio del Comune di Vetralla, proporrà un mese di spettacoli tra teatro, musica, commedia e nuove forme di intrattenimento dal vivo.

Gli eventi si svolgeranno in tre diverse location: Prato dei Fiorentini a Tre Croci, Piazza Umberto I a Vetralla e il Cinema Excelsior di Cura di Vetralla, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale e i visitatori.

Dal concerto inaugurale alle commedie teatrali

Il cartellone si aprirà venerdì 7 agosto a Tre Croci con “Voci Libere – Luca & Friends”, concerto del maestro Luca Patrone insieme agli allievi del laboratorio di canto della Biblioteca di Vetralla, dedicato alla musica d’autore italiana.

Seguiranno, venerdì 14 agosto, in Piazza Umberto I, “Mo’ Ve (Ri)…Lasso” della compagnia I Dialettani, che festeggerà i 25 anni di attività riproponendo la sua prima commedia. Il 21 agosto sarà invece la volta di “Monologhi: Assoli per corpi ed anime”, spettacolo ideato da Manuela Athena e Simone Precoma, che unirà recitazione e musica dal vivo con gli allievi delle rispettive scuole di teatro.

Il gran finale tra Feydeau e teatro dialettale

Gli ultimi due appuntamenti completeranno la rassegna. Domenica 30 agosto, al Prato dei Fiorentini di Tre Croci, la compagnia della Scuola del Teatro San Leonardo porterà in scena “Chat en Poche” di Georges Feydeau, con la regia di Simone Precoma, una brillante commedia degli equivoci.

La manifestazione si concluderà domenica 6 settembre, alle 18, al Cinema Excelsior di Cura di Vetralla con “Nun Da’ Retta a Sogne”, commedia in due atti scritta e interpretata da Anna Venanzi insieme alla Compagnia dei Casaioli, che racconterà con ironia una vicenda familiare sospesa tra sogno e realtà.

«Questa edizione unisce grande intrattenimento, talenti locali, momenti di riflessione e tanta comicità. Cinque appuntamenti pensati per unire la comunità e accogliere i visitatori nella nostra Città Incantata», sottolinea il direttore artistico Simone Precoma.