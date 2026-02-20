Cosa fare a Tarquinia e Montalto di Castro nel weekend | 21-22 febbraio 2026

Il weekend tra sabato 21 e domenica 22 febbraio propone tra Tarquinia e Montalto di Castro un calendario di appuntamenti che spazia dalla riflessione culturale al teatro, passando per la musica dal vivo. In programma una conferenza di attualità, uno spettacolo teatrale ispirato a Romeo e Giulietta e un concerto tributo ai Pink Floyd, affiancati dalle proposte del Cinema Etrusco di Tarquinia, per un fine settimana all’insegna della cultura e dell’intrattenimento nel territorio.

TARQUINIA

Sabato 21 febbraio

“Una finestra sul mondo – Verso un mondo senza più regole”

Conferenza con Sergio Vento e Umberto Laurenti

Ore 17 e 30 – Sala Sacchetti – Via dell’Archetto 4

Domenica 22 febbraio

“Romeo e Giulietta – L’amore è saltimbanco”

Spettacolo teatrale con Eleonora Marchiori, Michele Mori e Marco Zoppello

Ore 18 – Teatro comunale Rossella Falk – Tarquinia

MONTALTO DI CASTRO

Sabato 21 febbraio

Impulse

Pink Floyd Tribute Band in concerto

Ore 21 – Teatro Lea Padovani – Montalto di Castro