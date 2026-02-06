Cosa fare a Tarquinia e Montalto di Castro nel weekend | 6-8 febbraio 2026

Il weekend tra venerdì 6 e domenica 8 febbraio propone a Tarquinia un calendario ricco di appuntamenti tra musica, laboratori per bambini, presentazioni di libri, concerti e Carnevale, con eventi distribuiti tra centro storico e principali sedi culturali della città. In programma anche uno spettacolo teatrale a Montalto di Castro e la sfilata di Carnevale a Pescia Romana, per un fine settimana che unisce cultura, intrattenimento e tradizione nel territorio.

TARQUINIA

Venerdì 6 febbraio

Chris Coleman @ Sonus

Masterclass di batteria (su prenotazione)

Dalle 17 – Centro Studi Musicali Sonus – Via Vincenzo Ferri 1

Sabato 7 febbraio

“Colora la gente” – Pagine a Colori

Laboratorio creativo per bambini

Ore 10 e 30 – Biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli – Via Umberto I

“Omicidio, lei scrisse”

Presentazione dell’antologia

Ore 17 – Palazzo Vipereschi – Via Garibaldi, 17

Festival Iubilemus Deo – “Tue sono le lodi, la gloria, l’onore e ogni benedizione”

Concerto per coro, soli e organo – Coro della Filarmonica di Civitavecchia – Organo: Luca Purchiaroni

Ore 18:30 – Duomo di Tarquinia

Domenica 8 febbraio

Sfilata di Carnevale

Centro storico

MONTALTO DI CASTRO

Sabato 7 febbraio

“Lapponia – una folle cena di vigilia al Polo Nord”

Spettacolo teatrale con Sergio Muniz

Ore 21 – Teatro Lea Padovani

Domenica 8 febbraio

Sfilata di Carnevale

Dalle ore 15

Pescia Romana (partenza da piazzale della Cooperativa)