Cosa fare a Tarquinia e Montalto di Castro nel weekend | 6-8 febbraio 2026

Il weekend tra venerdì 6 e domenica 8 febbraio propone a Tarquinia un calendario ricco di appuntamenti tra musica, laboratori per bambini, presentazioni di libri, concerti e Carnevale, con eventi distribuiti tra centro storico e principali sedi culturali della città. In programma anche uno spettacolo teatrale a Montalto di Castro e la sfilata di Carnevale a Pescia Romana, per un fine settimana che unisce cultura, intrattenimento e tradizione nel territorio.
TARQUINIA
Venerdì 6 febbraio
Chris Coleman @ Sonus
Masterclass di batteria (su prenotazione)
Dalle 17 – Centro Studi Musicali Sonus – Via Vincenzo Ferri 1
Sabato 7 febbraio
“Colora la gente” – Pagine a Colori
Laboratorio creativo per bambini
Ore 10 e 30 – Biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli – Via Umberto I
“Omicidio, lei scrisse”
Presentazione dell’antologia
Ore 17 – Palazzo Vipereschi – Via Garibaldi, 17
Festival Iubilemus Deo – “Tue sono le lodi, la gloria, l’onore e ogni benedizione”
Concerto per coro, soli e organo – Coro della Filarmonica di Civitavecchia – Organo: Luca Purchiaroni
Ore 18:30 – Duomo di Tarquinia
Domenica 8 febbraio
Sfilata di Carnevale
Centro storico
MONTALTO DI CASTRO
Sabato 7 febbraio
“Lapponia – una folle cena di vigilia al Polo Nord”
Spettacolo teatrale con Sergio Muniz
Ore 21 – Teatro Lea Padovani
Domenica 8 febbraio
Sfilata di Carnevale
Dalle ore 15
Pescia Romana (partenza da piazzale della Cooperativa)
