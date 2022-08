DiVino Etrusco a tutto street food: ecco tutte le proposte dell’edizione 2022

Non solo vino, anzi: il DiVino Etrusco di Tarquinia è anche un’enorme vetrina di street food, con la splendida caratteristica per cui sono le stesse attività ristorativa di Tarquinia a uscire dalle porte dei propri locali per incuriosire i visitatori con proposte sfiziose. Ecco qua sotto la lista delle opportunità in questa edizione 2022.

RISTORANTI

Bacco Perbacco – Menu speciale dedicato – Piazza Cavour, 7

Namo Ristobottega – Chili con carne maremmana e fagioli del purgatorio – Via G.B. Marzi, 1

Il Cavatappi – Brasato Maremmano – Via dei Granari, 2

Chicche e Pepe – Menu speciale dedicato – Piazza Santo Stefano, 11

Le due Orfanelle – Menu speciale dedicato – Vicolo Breve, 4

Ditirambo – Arrosticini di pecora – Piazza delle Erbe

Osteria Therra – Menu speciale dedicato – Via Vitelleschi, 9

Il Boccone del Prete – Menu speciale dedicato – Via Felice Cavallotti

Dilas Grau – Panino con polpette Divine, Panino con spezzatino alla maremmana – Via Felice Cavallotti

La Quadra – Normale ristorazione – Via Menotti Garibaldi, 13

Arcadia – Cuoppo e calamari fritti – Via G. Mazzini, 6

La Bisteccheria – Menu speciale dedicato – Via Giordano Bruno, 15

Il Locale – Pizzette fritte – Via XX Settembre, 36

La Cadena – Hot Dog, bomboloni e fritto – Via della Caserma, 23

Me.To.Do – Pollo fritto e patatine – Via Antica, 54

Via Giuseppe Mazzini, 2 Via del Duomo, 20

BAR/GELATERIA

Bar Gelateria Danilo – Cioccolato fondente al rum – Via Umberto I, 31

Capolinea Caffè/Enoteca La Velca – Polpette e patate fritte – Alberata Dante Alighieri, 43

Gelateria Gambella – Sorbetto al vino con taralli – Via Giuseppe Mazzini, 2

Dot Caffè – Panini con porchetta di Cellere – Piazza del Duomo, 10

Pasticceria Gentili – Cornetteria, dolci, Etruscotto – Via San Pancrazio, 6

Bar Latitudine 42 – Menù speciale dedicato – Viale Luigi Dasti, 4

PIZZERIE E FORNI

Pizza Point – Kebab, pizza e fritti – Via Umberto I

Napule è – Menù speciale dedicato – Piazza Cavour, 11

Mao – Il Massimo della pizza – Fritti misti – Piazza Duomo

Striscia la pizza – Pizza, Hot Dog, Supplì cacio e pepe – Piazza Matteotti, 1

Ciri’s Pizza – Focaccia romana con porchetta, arancini siciliani – Via dell’Orfanotrofio, 45

Farina e Tempesta – Pizza dedicata – Alberata Dante Alighieri

Panificio Mada – Pizza ripiena con verdure, pizza con Nutella , pizza ricotta zucchero e cannella – Corso Vittorio Emanuele, 9

ENOTECHE/WINE BAR

Il Grappolo – Panini con porchetta – Alberata Dante Alighieri, 3

PRODUTTORI LOCALI

Nativa – Creme spalmabili e nocciole biologiche – Piazza Matteotti

Io Assaggio – Prodotti tipici della Tuscia – Piazza Matteotti