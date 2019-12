Scegli il personaggio dell’anno! Ecco il sondaggio de lextra.news per il 2019

Il 2019 sta per vivere le sue ultime ore e lextra.news, come ormai da tradizione, rilancia l’iniziativa coinvolge lettori e cittadini nella scelta del Personaggio tarquiniese dell’anno.

Tra i protagonisti della vita della comunità locale selezionati dalla Redazione, dall’arte all’attualità, dal costume allo sport, la possibilità di esprimere due voti in un sondaggio per scegliere quelli che più si sono contraddistinti nel corso dei dodici mesi.

Ecco di seguito i nomi tra cui è possibile scegliere, con una breve descrizione dei motivi che ne hanno portato alla segnalazione. In basso, il sondaggio per votare.

Black Snake Moan One man band (alias Marco Contestabile)

Il 2018 era stato un anno incredibile, il 2019 conferma il talento e l’ascesa musicale di Black Snake Moan, alias Marco Contestabile, che lancia il suo nuovo album “Phantasmagoria” e annuncia la partecipazione all’International Blues Challenge di Memphis.

Francesca Castignani

Per il terzo anno di fila, la pasticciera La Belle Hélène di Tarquinia si conferma nell’élite della pasticceria italiana, ricevendo di nuovo le tre torte dalla guida Pasticceri & pasticcerie 2018 del Gambero Rosso, massimo riconoscimento del settore.

Maurizio Conversini

Torna a sorpresa nell’agone politico diciassette anni dopo la fine della sua esperienza da sindaco, non senza polemiche con il PD: diventa consigliere comunale e si dimostra combattivo protagonista in consiglio comunale, con polemiche anche accese nei confronti della maggioranza di centrodestra

Matteo Costa

Inizia l’anno suonando in tv nella serie «La Compagnia del Cigno», di Ivan Cotroneo, lo finisce facendosi eleggere consigliere provinciale dopo che a giugno era stato eletto tra gli scranni del palazzo comunale nella squadra di consiglieri del sindaco Giulivi.

Giraffe

L’anno della consacrazione: i brani “Catene”, “Mi vesto sempre male” e “Lontano” funzionano alla grande, e spopolano sia su Spotify che nelle versioni videoclip su YouTube. Sino alla recente recensione su Rolling Stones, che lancia l’ultimo lavoro di Giraffe, alias Lorenzo Passamonti.

Alessandro Giulivi

Abbraccia la Lega, vince le elezioni al ballottaggio contro Gianni Moscherini e torna sindaco di Tarquinia dodici anni dopo: tra battaglie su Talete e inceneritore, già fanno discutere alcune sue prese di posizione, ultime in ordine di tempo quelle su presepe vivente e rapporti con gli operatori del Lido

Tiziano Monti

Straordinario esempio di tenacia, a meno di un anno dal grave incidente automobilistico che gli costa le gambe sale in handbike, entra nel team di Alex Zanardi e corre al Giro d’Italia (oltre che a Tarquinia Lido nell’anniversario dell’incidente)

Gianni Moscherini

Di nuovo candidato, di nuovo al ballottaggio, di nuovo sconfitto: ancora una volta – due anni dopo – è grande protagonista della campagna elettorale, poi in consiglio comunale fanno discutere le sue astensioni sul progetto per l’inceneritore

Leandro Piccioni

Straordinario pianista e compositore, da anni nell’orchestra del maestro Ennio Morricone, il tarquiniese Leandro Piccioni si esibisce per due volte in un anno al teatro comunale, proprio nel 2019 che vede l’addio ai live del maestro premio Oscar.

Patrizio Ratto

Non è nuovo alle esperienze in TV, da Amici agli spot Tim, passando per i video musicali e le esibizioni ai fianco dei cantanti, ma nel 2019 arrivano gli applausi da America’s Got Talent e Tu sì que vales, dove arriva in finale e a un passo dalla vittoria

Alessandro Sacripanti

La sua candidatura è simbolica per tutto il gruppo dell’AEOPC Tarquinia, che si dimostra sempre presente nelle situazioni di difficoltà a Tarquinia per incendi o fenomeni atmosferici: e gli ultimi mesi dell’anno sono stati, in tal senso, durissimi

Emanuele Scomparin

La svolta giovane del Partito Democratico di Tarquinia: ventiseienne, da un confronto diretto con un altro giovane candidato, Aldo Cecconi, Emanuele Scomparin esce vincitore e viene scelto come nuovo segretario della sezione dem di Tarquinia

Slurp il Pirata

Dopo la folle partenza del 2018, nel 2019 è proseguito il viaggio in canoa di Andrea Corridoni, alias Slurp il Pirata, e del suo compagno di viaggio Ruzzolo, protagonisti sulle spiagge della Francia sempre con il sogno/obiettivo di raggiungere la Spagna

Gabriele Tamiri

Trombettista già da qualche anno nel team musicale di Carl Brave, rapper romano in costante accesa, è protagonista in tour in tanti teatri e festival italiani, sino alla tournée europea che porta lui e la band, tra le altre, in Spagna, Francia e Inghilterra.

Tiziano Torresi

Vincitore recente del Premio Desiderio Pirovano, Tiziano Torresi si conferma punto di riferimento in tema di studi sulla storia del pensiero cattolico-cristiano, sia in ambito teologico che politico e socio-culturale.