Scegli il personaggio dell’anno! Ecco il sondaggio de lextra.news per il 2021

Ora che il 2021 volge al termine, lextra.news, come ogni anno, rilancia l’iniziativa che coinvolge lettori e cittadini nella scelta del Personaggio tarquiniese dell’anno.

Tra i protagonisti della vita della comunità locale selezionati dalla Redazione, dall’arte all’attualità, dal costume allo sport, la possibilità di esprimere tre voti in un sondaggio per scegliere quelli che più si sono contraddistinti nel corso dei dodici mesi.

Ecco di seguito i nomi tra cui è possibile scegliere, con una breve descrizione dei motivi che ne hanno portato alla segnalazione. In basso, il sondaggio per votare: c’è tempo sino alla mezzanotte del 31 dicembre.

Michele Belli (Piani degli Alpaca)

I “suoi” Piani degli Alpaca sono l’exploit dell’anno: le immagini sui social degli affettuosi animali esotici diventano in breve tempo virali e la sua tenuta è invasa da visitatori, Laura Pausini inclusa. Ma oltre agli Alpaca c’è un’azienda dalle prospettive enormi.

Francesca Castignani

Una habituée delle candidature: la sua presenza ai vertici della pasticceria d’élite italiana è resa un’abitudine grazie all’impegno, la dedizione e la capacità di innovarsi di tutta Belle Hélène, nome divenuto ormai noto tra i golosi di tutta Italia.

Anna Cedrini

È volto e motore della squadra che trasforma il Biodistretto della Maremma Etrusca e dei Monti della Tolfa da idea a realtà: è di pochi giorni fa il debutto ufficiale, nella prestigiosa cornice romana, di una realtà che promette tanto per il futuro della città.

Valerio Gelli

Quindici anni e la capacità di trascinare la squadra giovanile di una società di calcio professionistica come la Lazio: continua la crescita in campo di Valerio Gelli, culminata in questo 2021 con la convocazione in nazionale e il gol vittoria del derby contro la Roma.

Alessandro Giulivi

Il primo cittadino entra di diritto nella lista dei candidati a personaggio dell’anno di qualsiasi città, ancora di più Giulivi le cui decisioni non mancano mai di fare discutere, in un anno che si chiude con la delusione per la sconfitta alle elezioni provinciali.

Samy Youssef

Il Grande Fratello riserva ai tarquiniesi una bella sorpresa: il volto di Samy, cui in tanti in città vogliono bene dopo averlo conosciuto soprattutto nella sua esperienza all’Ambaradam, che nel corso del reality racconta momenti anche toccanti del suo arrivo in città.

Simone Moi

“Testimonial dell’inclusione e della pratica sportiva come occasione di crescita personale e collettiva”: con queste parole il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l’attestato d’onore di “Alfiere della Repubblica” al 12enne tarquiniese.

Tiziano Monti

Non è bastato il salire in handbike a meno di un anno dall’incidente, entrando nel team di Alex Zanardi; non è bastato essere tra i protagonisti della staffetta Obiettivo 3; nel 2021 arriva la vittoria nel Giro d’Italia, con in testa il sogno olimpico di Parigi 2024.

Marco Muscari

La crescita dell’azienda Muscari Tomajoli nel 2021 è andata oltre i riconoscimenti e gli inserimenti sulle guide: l’anno che si sta per concludere ha portato Aita, ultima creazione dell’azienda divenuta in breve un’esclusiva esperienza che va oltre il vino in sé.

Giulia Orecchio

Nel 2016, a 20 anni, sceglie di mettere in piedi, partendo completamente da zero, un’azienda, Colli della Regina, e produrre olio d’oliva di pregio: oggi, a 25 anni, per i suoi prodotti arrivano le menzioni prestigiose targate Gambero Rosso e Slow Food.

Matteo Edoardo Paoloni

Dopo il debutto in libreria nel 2020 con “Il fornicaio”, il 2021 di Matteo porta in dote una doppia pubblicazione: dalla pandemia arriva “Reclusione”, ma è la sensibilità di “Qui tutto è fermo” che traccia il segno della maturità creativa di un autore emergente.

Paolo Pirani

Professionista molto stimato in città, anche per l’impegno con i Lions Club, negli ultimi tempi è alla ribalta delle cronache nazionali come legale del fratello e della mamma di David Rossi, ex manager di Banca Mps, morto in circostanze ancora da chiarire.

Laura Piroli

Superate le prime difficoltà della scuola ai tempi del Covid, il Cardarelli riprende il suo processo di crescita raggiungendo risultati importanti, tra i quali spicca la convenzione con la Curia per il comodato d’uso di Villa Bruschi-Falgari.

Mario e Franco Pusceddu

Prosegue nel 2021 il raccolto di riconoscimenti internazionali per i distillati di Valle del Marta, il Numa su tutti. E proprio in chiusura d’anno arriva on line la presentazione ufficiale della terza annata del brandy premiato come uno dei top mondiali.

Enrico Renzi

Il suo romanzo d’esordio, “La tomba Pascucci”, arriva in libreria nel 2020 e rappresenta subito una piacevole sorpresa, ma il successo di fine anno non si ferma e lo lancia in un 2021 culminato con una presentazione da tutto esaurito all’alberata Dante Alighieri.

Giulia Russo

L’atleta della palestra Ironman a meno di un anno dal parto torna dal concorso “Mister e miss Etruria” Bbf a Viterbo con una serie di medaglie al collo: brillano in particolare le vittorie nella categoria Bikini esordienti e in quella -160 centimetri.

Don Ugo Senigagliesi

Nella cornice del Duomo di Tarquinia, nel giorno della celebrazione della solennità dell’Immacolata, mercoledì 8 dicembre scorso, la comunità tarquiniese ha omaggiato Don Ugo, che ha presieduto la celebrazione eucaristica nel 25esimo anniversario della sua ordinazione presbiteriale.

Guido Sileoni

Il lavoro al murale che ha completato nelle settimane scorse ha giorno dopo giorno attirato l’attenzione e la curiosità dei tarquiniesi. Ed è già diventato un simbolo per i visitatori che arrivano in città e vedono raccontate dal suo tratto la storia e l’arte etrusca.

Stefano Zacchini

Le elezioni provinciali di fine anno non sono il migliori ricordo per il centrodestra tarquiniese, con la sconfitta di Giulivi contro Romoli. Ma la consolazione sta nell’elezione del già consigliere comunale sugli scranni di palazzo Valentini.