Christmas in London: la guida per vivere il Natale a Londra tra eventi, piste di pattinaggio, street food, mercatini e tanto altro

Alla ricerca di cose da fare e vedere a Londra a Natale? Non c’è che l’imbarazzo della scelta: che si viva nella capitale o la si stia temporaneamente visitando, Londra è un luogo ideale per festeggiare, con molti eventi diversi, dalle piste di pattinaggio ai mercatini di Natale, dalle Christmas Lights a cibi e bevande festivi. Senza dimenticare il capodanno!

Via via che le festività si avvicineranno, aggiungeremo maggiori dettagli per gli eventi di Natale 2019, ma intanto ecco una prima selezione.

In attesa del Natale 2019

Torna a Trafalgar Square il tradizionale, enorme albero di Natale, donato alla Gran Bretagna dalla città di Oslo ogni anno. Nel giorno dell’accensione e nei pomeriggi del fine settimana molti gruppi diversi vengono coinvolti in canti natalizi sotto l’albero, rendendolo un luogo molto festoso in cui stare. Accensione prevista il primo giovedì del mese, che quest’anno è il 5 dicembre.

Molte organizzazioni benefiche e organizzazioni cercano volontari per aiutare sia in vista del Natale che il 25 dicembre stesso. Dai un’occhiata a dove puoi fare volontariato a Londra nel periodo di Natale 2019 a questo link.

Negli anni scorsi, in clima natalizio, è arrivato a Londra anche il camion Coca-Cola come parte del suo tour nel Regno Unito: non sono però ancora note le date del Coca-Cola Christmas Truck Tour 2019. Non solo, nel 2018 arrivò anche un account Instagram a testimoniare l’arrivo di Babbo Natale a Londra: ecco l’articolo che ne parlava.

Christmas Lights

Le accensioni degli addobbi luminosi di Natale nelle vie più iconiche di Londra iniziano a novembre. Di solito inizia con l’accensione delle luci di Natale di Oxford Street la cui data (che era il 6 novembre nel 2018) non è ancora stata annunciata. Di certo, il 7 novembre si illumina (a tema marino) Carnaby Street, il 12 Covent Garden e il 14 Regent Street. A breve un articolo con tutte le informazioni sul tema. Nel frattempo, un’installazione luminosa molto instagrammabile la trovate a Belgravia.

Pattinaggio sul ghiaccio

Dai bastioni della Torre di Londra al fascino del Natural History Museum, dal glamour della Somerset House alla storia di Hampton Court, senza dimenticare il delirio natalizio di Winter Wonderland: per gli appassionati di pattinaggio sul ghiaccio, novembre e dicembre sono mesi fantastici a Londra. Ecco il nostro articolo con tutti i dettagli sulle opzioni più glamour per divertirsi con i pattini sulle piste in ghiaccio di Londra.

Mercatini, fiere e shopping

christmas market

Inutile dire come Londra si riempia di mercatini natalizi, fiere a tema e appuntamenti per lo shopping. A questo link, la guida a Mercatini di Natale e fiere di Londra: tra tutti, spiccano quelli al Southbank Centre e a Leicester Square, oltre alle tantissime bancarelle interne e Winter Wonderland.

Londra ha poi una vasta gamma di grandi magazzini tra cui scegliere come mète per lo shopping: Selfridges è stato il primo ad aprire il suo reparto di Natale quando era ancora agosto, poi sono si sono allineati altri negozi, molti muniti di un Babbo Natale pronto ad accogliere i bambini.

Eventi e appuntamenti natalizi

FILM DI NATALE: un sacco di classici festivi del grande schermo saranno proiettati in vista del grande giorno: ecco dove ottenere la propria dose di Elf, Love Actually o It’s A Wonderful Life con questa guida alle proiezioni dei film di Natale.

WINTER WONDERLAND 2019: Winter Wonderland apre i battenti a Hyde Park il 21 novembre 2019: un enorme villaggio ricco di divertimento, con una pista di pattinaggio, giostre, mercatini di Natale e cibo e bevande adatti alla stagione e alle festività.

SANTA’S GROTTO: i bambini possono confessare i loro desideri natalizi direttamente a Santa Claus, e c’è anche una gran scelta su quale Babbo Natale voler incontrare. Ecco un elenco, curato da Londonist.com, sulle Santa’s Grotto e in generale sulle comparsate di Babbo Natale in giro per la città. In molti casi, bisogna prenotare in anticipo.

ENCHANTED ELTHAM 2019: Enchanted Eltham è un festival delle luci che colora e anima l’inverno londinese: alberi parlanti, un labirinto scintillante e una palla da discoteca sospesa sopra un fossato rendono l’atmosfera magica nei già magici giardini di Eltham Palace. Qui info su date e prenotazioni.

CHRISTMAS AT KEW 2019: Christmas At Kew è uno scintillante percorso di luci ed effetti visivi che si snoda attraverso i Kew Gardens dopo il tramonto. Oltre alle luci – che sono sempre meravigliose – ci sono bancarelle di cibo e giostre vittoriane. È necessario prenotare in anticipo: i biglietti sono in vendita già da un po’ e qui ci sono tutte le info sulle date.

CHRISTMAS IN LEICESTER SQUARE 2019: Un tradizionale mercato natalizio, la casa di Babbo Natale, cibo, bevande e spettacoli sono gli ingredienti di Christmas in Leicester Square, appuntamento centralissimo e coloratissimo curato dallo staff dell’Underbelly Festival.

ENCHANTED WOODLAND 2019: Il festival delle illuminazioni colorate è giunto al suo 14esimo anno di fantasiose installazioni di luce del bosco che circonda la casa padronale a West London, rendendolo assolutamente magico. Qui ogni informazione sull’evento e su come ottenere i biglietti.

CHRISTMAS BY THE RIVER: torna il mercatino con la vista su Tower Bridge: dal 26 novembre al 5 gennaio merita una visita, si trova lungo la Queen’s Walk, a due passi da London Bridge

Pagina in costante aggiornamento